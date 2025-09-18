Pjevao u Rokerima s Moravu i glumio Slavujku: Kako danas izgleda Boris Bizetić

Boris Bizetić je srpski kompozitor, tekstopisac, glumac, autor i voditelj radio i TV emisija. Devedesetih godina je imao najveću popularnost zahvaljujući emisiji "BB show" koji se emitovao na televiziji Pink.

Boris Bizetić se proslavio kao najmlađi hit-mejker i kantautor sedamdesetih godina prošlog vijeka.

Poznat je i kao osnivač i vođa grupe Rokeri s Moravu. Bizetić je komponovao muziku i pisao tekstove za oko 40 pjevača pop muzike iz cijele bivše Jugoslavije. U komediji "BB show" Boris je igrao čak pet uloga - Bakija, Slavujku, Gojka, Prckovića i Cupija.

Bez sumnje, najviše je ostao upamćen po ulozi Slavujke čijih se monologa, dijaloga, ali i viceva i danas mnogi sjećaju.

Snimljeno je čak 536 epizoda, koje su se emitovale od 1994. do 2002. godine. Poslije ove komedije Boris je uglavnom radio na raznim televizijama kao voditelj i autor emisija.

U jednoj emisiji, prije tri godine, otkrio je da je tokom karijerom tekstove koje je pisao "poklanjao šakom i kapom" drugim pjevačima, i otkrio da ne može da se pohvali finansijskom situacijom.

"Kada mi poštar donese penziju dugo ridam, plačem, cvilim i tako. Zabavno je", rekao je on, pa dodao da, kada mu stigne malo veća svota, "poljubi poštara u obraz".

Finansije mu, priznaje, nikada nisu bile prioritet. S druge strane, nije mu žao što je davao pjesme svima onima kojima bi zatrebalo.

"Nije mi žao što sam davao, ko god se javio, uvijek sam davao pjesme. To će biti čudno ovim današnjim generacijama, da tada niko nikom ništa nije plaćao. Pjevač dobije pjesmu od mene džabe, a ja onda, ako se ta ploča proda, dobijem preko računa svoj autorski honorar", objasnio je Boris Bizetić u emisiji "Grand Magazin".

Godinama unazad Bizetić piše poeziju i gotovo se ne pojavljuje u javnosti.

Ima 74 godine, a na njegovom Instagramu možemo vidjeti kako danas izgleda.

