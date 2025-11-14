De Niro dobio veliku ulogu u filmu o Račku

Robert de Niro navodno je dio novog filmskog projekta o dešavanjima u Račku nakon čega je bombardovana SRJ.

Prije samo nekoliko dana pojavila se vijest da proslavljeni holivudski glumac Robert de Niro snima film koji će se baviti ratnim zbivanjima na Kosovu. Prema navodima medija sa Kosova, iza kojih stoje Albanci sa Kosova i Metohije, očekuje se da će ovaj projekat okupiti desetine poznatih holivudskih glumaca, ali da će De Niru pripasti jedna od glavnih uloga.

Vijest je saopštio kosovski producent Fitim Krasnići, koji godinama snima filmove za međunarodno tržište.

Novi projekat će, prema njegovim riječima, biti zasnovan na veoma ličnoj priči, kako se navodi, tužnoj priči njegovog oca na Kosovu u selu Račak.

U intervjuu sa Blendijem Fevziuem, Krasnići je potvrdio da će Robert De Niro igrati ulogu njegovog oca.

Slučaj Račak Slučaj Račak odnosi se na policijsku akciju u selu Račak 15. januara 1999. godine, tokom koje je došlo do sukoba srpske policije i pripadnika OVK. Upravo ovaj događaj postao je ključni povod za NATO bombardovanje Jugoslavije. Kontroverza oko Račka traje i danas zbog potpuno suprotstavljenih tumačenja: jedna strana tvrdi da je riječ o masakru nad albanskim civilima, dok druga smatra da je to bila legitimna antiteroristička operacija protiv OVK, kasnije politički iskorišćena kao opravdanje za intervenciju. Nakon ovog događaja, praćenog snažnom medijskom kampanjom, planovi NATO-a za vojno djelovanje protiv SRJ ponovo su aktivirani i ubrzo sprovedeni.

Krasnići je tvrdio su svi ugovori sa glumcima već potpisani, kao i da je De Niro pristao da tumači ulogu njegovog oca.

Snimanje filma se očekuje da počne sljedeće godine, iako je prvobitno bilo zakazano za ovu godinu, ali je odloženo iz organizacionih razloga.

De Niro bio u Beogradu

Slavni holivudski glumac nije za sada potvrdio niti demantovao da će snimati film, ali je poznato da je svojevremeno boravio u Srbiji.

Tokom iji tokom međunarodne filmske smotre FEST. Oba puta bilo je zbog promocije - prvi put zbog filma "Kum 2", a drugi zbog filma "Njujork, Njujork".

Mnogi jugoslovenski mediji pisali su tada da je De Niro u Domu sindikata, pred mnogim novinarima i fotografima, zaigrao ni manje ni više nego Moravac, a svojevremeno je za magazin "Profil" otkrio i da je u svojim studentskim danima obišao bivšu Jugoslaviju u želji da vidi kako se živi u dobi socijalizma.

Kako je dalje naveo, zajedno sa grupom studenata prvo je otišao put Grčke, a kasnije stopom sam produžio do tadašnje Jugoslavije.

"Nisam imao para, pa sam zaustavljao kamione na putu. Htio sam da stignem do Beograda. Jedan kamiondžija dovezao me je do glavnog trga u Nišu i tu me ostavio. Padala je kiša, smračilo se, a ja sam se našao sam u nepoznatom gradu, usred noći. Ipak, želio sam da osjetim kako pulsira život u Nišu. Nisam se osjećao drugačijim od svijeta oko sebe. Farmerke, majica, ranac na leđima, nešto para u džepu," započeo je svoju priču De Niro svojevremeno.

"Zaustavljao sam ljude po ulici nadajući se da će me neko razumjeti, ali – slaba vajda sa znanjem engleskog jezika u tadašnjem Nišu. Onda je jedan prolaznik odgovorio 'O, jes', i meni je laknulo. Rekao sam mu da tražim prenoćište, ali da to nikako ne bude u hotelu. Želio sam da vidim kako se kod vas živi. A u hotelima odsjedaju stranci. On je odgovorio 'Okej, okej', i pozvao me da pođem s njim," rekao je glumac pa nastavio:

"Odveo me je u neku manju ulicu, stigli smo u zgradu, u sasvim običan stan. Pojavili su se njegova žena i dvoje djece, pospani, tek ustali iz kreveta. Rekao mi je: 'Ovo je moj stan, ovo su moja žena i djeca. Možete prenoćiti kod nas, naći ćemo vam nešto da pojedete.' Vjerovatno je na mom licu pročitao neku kombinaciju iznenađenja i zadovoljstva, pa je dodao: 'Htjeli ste da vidite kako se kod nas živi. Ako vam odgovara, mi vas primamo u goste'".

"Bio sam dirnut. Nisam očekivao da će me potpuno nepoznati ljudi tako prihvatiti. Čovjek mi je rekao da mogu da se osjećam kao kod svoje kuće. Od tada je prošlo deset godina, a ja se i dalje svega sjećam do detalja," ispričao je De Niro na jednom gostovanju FEST-a, a zanimljivo je da je čak i njegova kćerka nosi ime Drena, inspirisano rijekom Drinom.

Kako je jednom objašnjeno, njena majka Dajana je čitala knjigu "Na Drini ćuprija" dok je bila trudna, te je odlučila da kćerku nazove Drina, a De Niro je kasnije usvojio djevojčicu i dao joj svoje prezime.

