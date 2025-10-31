logo
Pronađen je mrtav u svom stanu: Uhapšeni dileri koji su prodali drogu pokojnom unuku De Nira

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Nasljednik slavnog glumca umro je usljed predoziranja zabranjenim supstancama

Uhapšeni dileri koji su prodali drogu pokojnom unuku De Nira Izvor: Instagram printscreen / drenadeniro

Proslavljeni glumac i njegova kćerka Drina doživjeli su porodičnu targediju kada je iznenada preminuo njen sin Leandro 2023. godine. Petoro muškaraca je uhapšeno i osumnjičeno da su prodavali drogu tinejdžerima koji su preminuli, usljed konzumiranja nedozvoljenih supstanci. Među tim žrtvama je i unuk slavnog glumca Roberta De Nira, Leandro, koji je pronašen mrtav u svom stanu na Menhetnu 2019. Imao je 19 godina.

Sva tri smrtna slučaja tinejdžera desila su se 2023. Unuk Roberta de Niro umro je usljed predoziranja rekreativnim drogama. Pronađen je mrtav, na stolici u stanu vrijednom 950.000 dolara u Njujorku. Pored njegovog tijela pronađen je tanjir sa bijelim prahom.

Petoro uhapšenih

Petoro uhapšenih sumnjiči se da za vođenje njujorškog lanca trgovine drogom, prodavali su tinejdžerima odnosno mlađim osobama tablete sa falsifikovanih recepata, navodi se u optužbi, piše Daily mail. Trojica dilera poznata u Velikoj Jabuci pod nadimcima 'Dizzy', 'Tea' i 'John John'.

Izvori su za New York Post rekli da se u sudskim dokumentima unuk Roberta de Nira navodi kao "žrtva broj tri" s obzirom na podatke koje su navedeni: datum i mjesto smrti kao, i godine starosti.

Leandro de Niro Rodrigez bio je jedini sin glumčeve usvojene kćerke Drina (51) i umjetnika Karlosa Rodrigeza.

"Duboko sam uznemiren zbog smrti voljenog unuka Lea. Veoma smo zahvalni na saučešću koje dobijamo od svih vas. Molimo da nam se pruži privatnost kako bismo u miru žalili zbog gubitka našeg Lea", saopštio je slavni glumac nakon tragedije.

Drina je preko Instagrama poručila: "Moj prelijepi anđele. Voljela sam te bez riječi od trenutka kada sam te osjetila u stomaku. Bio si moja radost i moje srce i sve to bio je čisto i realno u mom životu. Voljela bih da sam sa tobom sada. Voljela bih da sam sa tobom. Ne znam kako da živim bez tebe, ali pokušaću da idem dalje i da raširim ljubav i svjetlost koju sam zbog tebe osjećala, jer sam bila tvoja mama. Bio si toliko voljen i cijenjen, i voljela bih da je ljubav mogla da te spasi. Mnogo mi je žao, bebo. Počivaj u miru i u raju, moj dragi dječače".

(Mondo.rs)

