Holivudski glumac prodavao paradajz na pijaci u Nišu: Spavao kod seljaka, stopirao po Srbiji pa postao legenda

Legendarni glumac Robert De Niro posjetio je Niš 1967. godine kao autostoper. Boravio je kod lokalnog mještanina Radovana Đokića, gdje je proveo noć i bio bio ugošćen.

Izvor: betto rodrigues/Shutterstock

Slavni američki glumac Rober De Niro je 1967. godine kao autostoper posjetio bivšu Jugoslaviju. Na izlasku iz Niša zaustavio je seljaka iz Čokota, po imenu Radovan Đokić. Jedan Nišlija prevodio je meštaninu ono što je turista pričao na engleskom jeziku.

Srpski domaćin Đokić srdačno ga je ugostio u svojoj kući, gde je glumac prenoćio. Narednog dana ispratili su ga uz sir i pogaču da mu se nađe na putu.

Godinu dana kasnije, u ljeto 1968. godine, u selo Čokota pored Niša, stigao je automobil marke "Folksvagen" sa njemačkim registarskim tablicama. Za volanom je bio slavni glumac, odnosno isti momak kog je Đokić ugostio. Ostao je tada kod srpske porodice tri dana, a sa svojim domaćinom je brao paradajz, pa vozio povrće na nišku pijacu i zajedno sa njim prodavao.

Iz Čokota jeo otputovao za Grčku, ali je na benzinskoj pumpi između Niša i Leskovca rešio da poveze autostopera koji mu je ukrao novčanik. Morao je da se vrati u selo, a Đokić mu je dao novac za put. Glumac mu je u znak zahvalnosti ponudio kameru, što je mještanin odbio. Mnogo godina kasnije Đokići su svog gosta ugledali na filmskom platnu i shvatili da su ugostili, ni manje ni više, nego Roberta de Nira.

Izvor: betto rodrigues/Shutterstock

O tome kako je Robert de Niro prodavao paradajz u Nišu pisao je i Valda Arsić u svojoj knjizi "Neviđena Srbija".

Jeo burek u podzemnom prolazu Nušićeve

Oskarovac je 1978. bio gost FEST-a, drugi put. "Čula sam da je neko ušao u Plavi salon Doma sindikata i sjeo pored mene. Završavajući pismo, rekla sam, ne gledajući ko je ušao, da može da se posluži, ako je žedan. Shvativši da me nije razumeo podigla sam pogled. Mislila sam da je 'skrivena kamera'. Pored mene Robert de Niro. U jednoj sasvim običnoj braon jakni i još običnijim pantalonama od rebrastog somota", ispričala je Vera Marjanović, koja je 1978. i 1979. radila u Direkciji FEST-a.

Robert de Niro se uvatio u kolo, Beograd 1976pic.twitter.com/mHeINVANYa — EmiL (@ViktorPrvi)May 24, 2015

Zatim ju je pitao: "Nisam žedan. Gladan sam. Gdje bismo mogli nešto brzo da pojedemo?". Šta se zatim desilo, Vera je otkrila:

"Za restoran nije bilo vremena.Otišli smo do dragstora, koji se nalazio u podzemnom prolazu Nušićeve. Kupili smo neku pitu, burek, šta li već. Bilo je davno. Sjeo je na stepenik podzemnog prolaza bez ikakvih predrasuda da će ga neko prepoznati. Bio je srdačan, prijatan, pravi kavaljer, a bio je baš i gladan".

Pogledajte još slika De Nira:

Vidi opis Holivudski glumac prodavao paradajz na pijaci u Nišu: Spavao kod seljaka, stopirao po Srbiji pa postao legenda Robert De Niro proziva Trampa Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube printscreen / The Graham Norton Show Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Youtube Printscreen AARP Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: YouTube/ NBC News Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: 4.murat/Shutterstock Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Supplied by LMK / ipa-agency.net / IPA / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: JACOVIDES-MOREAU / Bestimage / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

(Žena Blic / MONDO)