"Jedan od najboljih ikada": Istinita priča na Netflixu oduševila gledaoce, film izazvao reakcije širom svijeta

Glavnu ulogu mladog Gunara u filmu "Number 24" tumači Šur Vatne Brean, dok režiju potpisuje Džon Andreas Andersen.

Ratni film koji je na popularnoj platformi za recenzije Rotten Tomatoes dobio savršenu ocjenu od 100 posto, dostupan je na Netfliksu, a gledaoci ga opisuju kao izvanredan i jedan od najboljih u svom žanru.

Riječ je o norveškoj drami "Number 24", koja donosi napetu i emotivnu priču iz Drugog svjetskog rata.

Priča o norveškom heroju

Film prati mladog Norvežanina Gunara Sonstebija, koji se tokom Drugog svjetskog rata pridružuje pokretu otpora. Učestvuje u opasnim sabotažama i pokušajima atentata u borbi protiv nacističke okupacije. Cijela priča ispričana je kroz sjećanja starijeg Sonstebija, koji godinama nakon rata drži predavanja učenicima o svojim ratnim iskustvima.

Savršena ocjena i oduševljenje publike

Sudeći po reakcijama gledalaca, film je izazvao ogromne emocije i oduševljenje.

"Najbolji film. Snažan", stoji u jednoj od recenzija na Rotten Tomatoesu.



"Stvarno dobro osmišljen film koji vaše emocije miješa sa surovom stvarnošću. Pogled na to kako su neki ljudi morali da pate da bismo danas živjeli u slobodi. Sveukupno, jedan od najboljih filmova koje sam ikada pogledao", glasi druga recenzija.

"Napon je bio srceparajući dok nacisti pokušavaju da unište ćeliju otpora norveških patriota. Akcione scene su izvanredne. Kinematografija izuzetna. Gluma fantastična. A najbolji dio – istinita priča. Od početka do kraja. Pogledajte ovaj film, nećete se pokajati", naglašavaju na sajtu IMdB.

Riječ reditelja

Glavnu ulogu mladog Gunara tumači Šur Vatne Brean, dok režiju potpisuje Džon Andreas Andersen. Reditelj je otkrio šta ga je privuklo ovoj priči:

"Pomno pratimo ekstremni život koji je mladi Gunar vodio tokom rata, njegovo putovanje od pomoćnika revizora do najtraženijeg čovjeka u Norveškoj. Imao je dugačak spisak pseudonima i svake noći je spavao u drugom stanu, sa ručnom granatom pod jastukom. Upravo taj mladi Gunar, kojeg glumi Šur, pruža glumačku izvedbu koja nam je tokom snimanja izazivala trnce", izjavio je Andersen.

