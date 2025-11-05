Snima se film o životu Halida Bešlića: Isplivali detalji projekta

Film o legendarnom pjevaču Halidu Bešliću trebalo bi da izađe krajem 2026. godine.

Poznati estradni menadžer iz Bosne za domaće medije otkrio je da će uskoro početi snimanje biografskog filma o Halidu Bešliću koji je preminuo početkom oktobra poslije borbe sa teškom bolešću.

Film će pratiti Halidov put od ranih dana u Knežini kod Olova, preko sarajevskih kafana sedamdesetih, do statusa jedne od najprepoznatljivijih muzičkih ličnosti Balkana. Poseban fokus biće stavljen na trenutke koji su obilježili njegov život, tešku saobraćajnu nesreću koju je preživio, njegovu ljubav prema porodici i publici, humanim djelima, ali i istrajnost kojom je zadržao skromnost uprkos ogromnom uspjehu, pišu mediji u Srbiji.

"Već se veliko u bosanskoj čaršiji priča da se radi na realizaciji filma o ovom velikom umjetniku. Halid je simbol jedne epohe. Njegova životna priča nosi u sebi sve: radost, tugu, borbu, ponos. To nije samo film o pjevaču, nego o čovjeku koji je kroz muziku ujedinio ljude", rekao je ovaj menadžer za Kurir, ali je zamolio za diskreciju:

"Ne želim da ja budem taj koji će javno da otkrije i priča o detaljima filma. Kada se završi nacrt i porazgovara sa porodicom, onda će se to zvanično znati. Sada je sve na nivou ideje, jedne lijepe ideje koja polako počinje da živi."

Jednom prilikom , Halid je u razgovoru za medije izjavio da bi mu bila čast da njegov život biti pretočen u film, ali i da se "pomalo plaši" kako bi sve to moglo da izgleda.

"Nadam se da će to biti iskreno, da će ljudi prepoznati mene, onog Halida koji je uvijek bio svoj", rekao je prije nekoliko godina Bešlić, kojem je bilo važnije da ostane upamćen kao dobar čovjek nego kao dobar pjevač.

Snimanje filma planirano je na više lokacija u Bosni i Hercegovini i Njemačkoj, a premijera, ako sve bude kako treba, očekuje se krajem 2026. godine.

