Objašnjavamo kraj najgledanijeg filma: Zaplet prikovao ljude za ekran, šta se zapravo desilo na jahti?

Psihološki triler "The Woman in Cabin 10" zasnovan je na bestseleru autorke Rut Ver iz 2016. godine i skočio je na 1. mjesto najgledanijih filmova za jako kratak period.

Izvor: Netflix

Na svojoj prvoj noći na luksuznoj jahti Aurora Borealis, koja je krenula na svoju prvu sedmodnevnu plovidbu preko Sjevernog mora, novinarka Lora “Lo” Bleklok (Kira Najtli) svjedoči uznemirujućem prizoru – vidi kako je neko gurnut preko ograde kabine pored njene. Kada joj kasnije saopšte da su svi gosti i članovi posade evidentirani, Lo shvata da se na brodu krije mračna tajna. Upravo tu počinje zaplet nove Netfliksove psihološke trilere "The Woman in Cabin 10".

Misterija na jahti Aurora Borealis

Jahta Aurora Borealis pripada milijarderki En Lingstad (Lisa Loven Kongšli), norveškoj nasljednici brodarske imperije koja boluje od karcinoma u četvrtom stadijumu, i njenom suprugu Ričardu Bulmeru (Gaj Pirs). Par putuje ka Norveškoj na humanitarni bal kojim žele da prikupe sredstva za svoju novu fondaciju za istraživanje raka. Lo, zajedno sa svojim bivšim dečkom, fotografom Benom Morganom (Dejvid Adžala), pozvana je da prisustvuje događaju kako bi ga medijski ispratila. Međutim, osoba koja je počinila zločin nije računala na Lo i njen novinarski instinkt.

The Woman in Cabin 10 | Official Trailer | Netflix Izvor: YouTube

Triler "The Woman in Cabin 10" zasnovan je na bestseleru autorke Rut Ver iz 2016. godine i prati Lo dok pokušava da otkrije istinu o događajima te noći, suočavajući se s prijetnjama po sopstveni život. Režiju i scenario potpisuje Sajmon Stoun (The Daughter, The Dig), koji je u filmskoj adaptaciji dodao nekoliko kreativnih elemenata, ali je zadržao glavnu temu romana – "strah od toga da ti niko ne vjeruje".

"Cabin 10 je, u svojoj suštini, priča o ženi koja svjedoči nečemu strašnom, govori istinu, ali joj niko ne vjeruje zbog toga ko je ona“, rekla je Rut Ver za Netfliksov Tudum.

"Previše ljudi zna kako je to i mislim da želimo pravdu za sebe jednako koliko i za Lo."

Ko je bačen u more u filmu The Woman in Cabin 10?

Ubica je spreman da učini sve da njegov identitet ostane tajna – u jednom trenutku Lo biva gurnuta u bazen na jahti i zamalo se ne udavi. Te noći, međutim, dobija ključni trag kada čuje kucanje na vratima, prati misterioznu osobu kroz brod i nailazi na istu plavušu koju je ranije vidjela u kabini 10, a kasnije i na fotografiji koju je Ben snimio mjesecima prije toga.

Izvor: Netflix

Žena moli Lo da prekine istragu, govoreći joj da će "on" ubiti obe ako nastavi. Kada Lo povuče njen duks, spada joj plava perika – ispod se otkriva lice koje izgleda kao En... ili možda ipak ne? Nakon što je onesvijesti i zaključa u skladištu ispod palube, žena se kasnije vraća i otkriva istinu. Ispostavlja se da je prava En zapravo bila ta koja je bačena u more – ubio ju je njen muž Ričard, koji je angažovao plavušu po imenu Keri (Gite Vit) da glumi njegovu ženu.

Ričard je planirao da naslijedi cjelokupno bogatstvo svoje supruge, jer je otkrio da namjerava da ga se odrekne i ostavi sve fondaciji. Uz pomoć AI softvera za prepoznavanje lica, pronašao je Keri, ženu zapanjujuće sličnu En.

Keri priznaje Lo da je trebalo samo jedan dan da glumi En kako bi potpisala dokumenta o izmjeni testamenta, ali kada je prava En ušla u sobu i zatekla Ričarda kako ljubi Keri, izbila je svađa tokom koje je Ričard gurnuo suprugu u komodu, usmrtivši je. Potom je njeno tijelo bacio u more, pokušavajući da ukloni sve tragove.

Keri tvrdi da je sve to učinila samo da obezbijedi bolji život svojoj ćerki, ali Lo joj jasno stavlja do znanja da Ričard neće ostaviti nikakve svjedoke.

Kasnije, Keri prisluškuje razgovor između Ričarda i doktora Mehtija (Art Malik), koji otkriva da su planirali da Mehti da En fatalnu dozu lijeka kako bi je ubili. Ričard koristi tu informaciju da ucjenjuje Mehtija i natjera ga da ubije Lo kada je pronađu. Međutim, Keri odlučuje da joj pomogne – otključava vrata i omogućava joj da pobjegne dok svi odlaze na gala-veče.

Kako se završava film The Woman in Cabin 10

Kada Lo izlazi iz skladišta, pronalazi govor koji joj je prava En dala da pročita prve večeri – u njemu otkriva plan da cjelokupno bogatstvo ostavi u dobrotvorne svrhe. Ubrzo je napadaju Mehti i kapetan Adis (Džon Makmilan), ali je Ben, koji je ostao da je zaštiti, spašava u posljednjem trenutku. Nažalost, Ben biva uboden špricem koji je bio namijenjen Lo i umire.

Izvor: Netflix

Bježeći, Lo skače u more i doplivava do obale, gdje pronalazi objekat u kojem se održava gala. Tamo sreće šeficu obezbjeđenja, Sigrid (Amanda Kolin), kojoj pokazuje govor i uvjerava je da je sve istina. Sigrid, sumnjajući u Ričardovo ponašanje, dopušta joj da izađe na scenu i razotkrije zločine pred publikom.

U trenutku kada Ričardove prevare izlaze na vidjelo, on uzima Keri kao taoca i pokušava da pobjegne, ali ga Sigrid pogađa metkom u rame. Lo zatim završava obračun udarcem metalne cijevi, čime konačno okončava njegovu prijetnju.

U epilogu, Lo se vraća na posao i piše članak o cijelom događaju, fokusiran na Enin doprinos istraživanju raka. U tekstu otkriva da će Mehti i Adis biti izvedeni pred sud zbog umiješanosti u dvostruko ubistvo Ene i Bena. Na kraju, Lo prima video-poruku od Keri, koja joj šalje snimak svoje kćerke i poziva je da ih posjeti.

