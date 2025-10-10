Kajli Džener postaje glumica: Igra u filmu s poznatim facama

Čuvena "Kardašijanka" igraće jednu od uloga u filmu "Moment"

Biznismenka, milijarderka i rijaliti zvijezda Kajli Džener, postaje glumica.

Zvijezda rijalitija "Keeping up with Kardashians" dobila je svoju prvu ulogu u filmu "The Moment" koji izlazi sljedeće godine, i u kojem glavnu ulogu igra pjevačica Čarli XCX.

Scenario za film producentske kuće studio A24 pisali su Ejden Zamiri i Berti Brends, a sama Čarli je otkrila da ćemo u njemu gledati i Dženerovu.

Iako se detalji još drže u tajnosti, A24 je otkrio da film govoru i pop zvijezdi koja se nosi sa pritiskom slave i industrije, dok se priprema za svoju prvu turneju.

Kajli Džener nije jedino poznato lice koje se pridružilo pjevačici, pa ćemo tako na velikom platnu gledati i Aleksandra Skarsgarda i Rozanu Arket.

Čarli XCX luda za ovim Srbinom

Mladi pjevač Filarri je tokom posjete festivalu Szeget, sreo Čarli XCX, a ovaj momenat ovekovječili su zajedničkom fotkom na instagramu.

"Brat ljeto zauvijek", napisao je Filarri osvrćući se na njen hit "Brat" koji ju je lansirao u orbitu.

U neformalnom razgovoru koji je spontano započet, Charli mu je, kako kaže, dala nekoliko prijateljskih savjeta.

"Pitala me šta radim, šta spremam. Rekao sam joj da u oktobru izlazi moj prvi album. Nasmijala se i rekla: 'Don't rush anything. People feel when it’s real.' ('Ne žuri ni sa čim. Ljudi osete kada je stvarno'). Taj momenat mi je ostao u glavi", ispričao je.

Dodaje da mu je bilo zanimljivo koliko su se brzo "našli" u temama koje prevazilaze samu muziku.

