Zbog greške u filmu "Lajanje na zvezde" Šotri prijetila zatvorska kazna: Peh u školskoj učionici nije smio da se desi

Proslavljeni filmski i televizijski reditelj Zdravko Šotra, napustio nas je danas u 93. godini

Izvor: YouTube/ Nemanja Milovanović /printscreen

Reditelj Zdravko Šotra preminuo je danas, 8. oktobra, u 93. godini, a za sobom je ostavio bogatu riznicu filmova. Međutim, jedna od grešaka u tim filmovima dugo se prepričavala.

U filmu "Lajanje na zvijezde" našem reditelju Zdravku Šotri, promakla je slika Svetog Save u učionici, zbog koje se u vrijeme radnje filma mogla dobiti zatvorska kazna.

Izvor: printscreen/youtube/Милош Ђорђевић

Iako se radnja filma dešava 1963. godine, u periodu SFRJ, na jednom od kadrova nehotice se pojavljuje slika Svetog Save, što je u to vreme bilo apsolutno neprihvatljivo. S obzirom na tadašnju politiku u kojoj su vladale striktne antireligiozne mjere, slika Svetog Save na zidu mogla je izazvati ozbiljne posledice - od "crne liste" pa čak do mogućnosti zatvorske kazne.

U društvu koje je bilo protiv slavljenja religijskih običaja i obožavanja svetaca, ovakav detalj nije smio da se pojavi na ekranu.

Iako je scena komična i u filmu uopšte ne djeluje kao greška, činjenica je da je ovaj detalj mogao da ima ozbiljne posljedice da je otkriven u to vrijeme.

Lajanje na zvezde Izvor: YouTube/Froya Valkyrie

BONUS VIDEO: Zdravko Šotra

Pogledajte 03:02 ZDRAVKO ŠOTRA O FILMU ZONA ZAMFIROVA Izvor: MONDO/Uroš Arsić Izvor: MONDO/Uroš Arsić

(Informer, MONDO)