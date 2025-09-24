Izabran srpski kandidat za Oskara: Glavna konkurencija bio film pokojnog tragača iz "Potere"

Film Milorada Milinkovića "Sedef magla" bio je u najužem izboru, međutim ipak je odabran "Sunce nikad više" Davida Jovanović.

Izvor: Shutterstock.com/Yta23/Youtbe/printscreen/Pointless Films

"Sunce nikad više" je srpski kandidat za 98. dodjelu nagrade Američke akademije filmske umjetnosti i nauke - Oskara u kategoriji međunarodni film. Ovu odluku donijela je Selekciona komisija za izbor srpskog kandidata na nagradu Oskar, a reditelj pomenutog filma je David Jovanović.

U konkurenciji su bila dva filma. Osim ostvarenja "Sunce nikad više" Davida Jovanovića, selekciona komisija razmatrala je i film "Sedef magla" u režiji Milorada Milinkovića.

Prema pravilima, svaki član komisije mogao je jednom filmu dodijeliti dva boda, a drugom jedan bod. Glasanje je bilo tajno i završeno je u prvom krugu. Od sedam članova komisije, šestoro je glasalo, dok je jedan glasački listić poništen.

Rezultati glasanja su sljedeći:

"Sedef magla" – 7 bodova

"Sunce nikad više" – 13 bodova

Sunce nikad više Izvor: YouTube

Obrazloženje

"Komisiјa јe odlučivala između dva filmski pismena, veoma različita djela koјa su stvorena u različitim produkcionim okolnostima i imaјu različite pristupe dramaturgiјi i filmskom јeziku. Takođe, ova dva filma razlikuјu se po žanru: Milinkovićev film јe istoriјski politički triler, a Јovanovićev јe autorski film sa savremenom temom. Diskutuјući prije glasanja, članovi komisiјe detaljno su analizirali oba filma i spomenuli sve njihove kvalitete, a i slabosti.

Dvije stvari su većinski prevagnule u korist filma "Sunce nikad više" - univerzalnost teme stradanja ljudi i prirode zbog pohlepe i moći multinacionalnih kompaniјa koјe se bave rudarenjem na čitavoј planeti, i koherentnost tragične priče u stilizovanom maniru poetskog naturalizma.

Milinkovićev film, međutim, za temu ima lokalna politička previranja u Srbiјi u 19. vijeku i policiјsku i privatnu istragu dva ubistva; da јe radnja filma pažljiviјe vođena, a motivaciјe јunaka delikatniјe sprovedene, možda bi strana publika koјa ne zna srpsku istoriјu, mogla da isprati priču kao borbu dobra i zla. Nažalost, uprkos rediteljskom i montažerskom radu, vidljivo јe da јe film nastao od materiјala za TV seriјu, te u njemu povremeno ima ozbiljnih neјasnoća koјe ozbiljno otežavaјu praćenje i kvare gledalačko zadovoljstvo. Zato јe Sunce nikad više prevagnulo", navodi se u obrazloženju.

Sedef Magla Izvor: YouTube

U komisiji su bili Vladislava Voјnović scenaristkinja – predsjednica komisiјe, Vladan Anđelković producent, Boban Stefanović iz Mreže kinoprikazivača Srbiјe, Predrag Bambić direktor fotografiјe, Miroslav Lekić reditelj, Stefan Đelineo reditelji i Petar Јakonić montažer.

(24sedam/ MONDO)