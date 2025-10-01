Srpski horor zabranjen u 40 zemalja: Uznemirujuće scene zgrozile svijet, gledaoci uputili javni apel

Dok pojedini kritičari brane "Srpski film" kao surovu alegoriju na istoriju Srbije i stanje društva, drugi ga potpuno odbacuju kao djelo koje je nemoguće opravdati.

Izvor: YouTube/NdalGurjar/Printscreen

Kada govorimo o hororima, postoje filmovi koji vas natjeraju da se naježite, ali i oni toliko uznemirujući da završe zabranjeni u desetinama zemalja. Upravo takav je "Srpski film”, domaće ostvarenje iz 2010. godine koje se i danas pamti kao jedno od najkontroverznijih ikada snimljenih.

Radnja prati Miloša, bivšu po*no-zvijezdu, koji prihvata još jedan "posao iz snova", ne sluteći da ulazi u smrtonosni svijet snuff industrije. Na velikom platnu razvija se spiralna priča ispunjena seksualnim nasiljem, ubistvima i perverzijama toliko ekstremnim da su mnogima teško podnošljive čak i za gledanje.

Zabrana širom svijeta

Reakcije su stigle gotovo odmah nakon prvih projekcija. U Australiji je film povučen samo dan prije planiranog prikazivanja na Melbourne Underground Film Festivalu. Tadašnji državni tužilac Džon Rau obrazložio je zabranu riječima da je "gnusan na više nivoa", posebno ističući scene se*sualnog nasilja i "eksploatacije” koje, kako je rekao, nijedna razumna osoba ne bi smatrala prihvatljivim.

Izvor: Youtube/Printscreen/IWBATS

Ipak, festival je pokušao da održi prikazivanje skraćene verzije. Direktor festivala Ričard Vustenkroft izjavio je:

"Protivim se zabrani bilo kog filma, sve dok niko stvarno nije povrijeđen. Čak i kada sam se i sam pitao koliko daleko ide, ovaj film nije ilegalan, pa ne vidim razlog da se ne prikaže".

Zabrane su se proširile i na druge dijelove svijeta – film je uklonjen u Španiji, Maleziji, Brazilu i mnogim drugim državama. U SAD i Velikoj Britaniji mogao je da izađe samo u skraćenim verzijama – Amerikanci su izbacili jedan minut materijala, dok su Britanci uklonili čak 11 scena, čime je film skraćen za skoro četiri minuta.

Najdalje je otišla Španija, gdje je 2011. godine direktor festivala Anhel Sala uhapšen poslije projekcije, pod optužbom da je prikazivao dječju po*nografiju. Prijetila mu je kazna od godinu dana zatvora, ali su optužbe kasnije odbačene.

Režiser Srđan Spasojević više puta je naglašavao da "Srpski film” nije napravljen da šokira radi šoka, već kao brutalna politička metafora. U intervjuu za IndieWire rekao je:

"Htjeli smo da izrazimo svoja najdublja i najiskrenija osjećanja prema našem regionu i svijetu uopšte – svijetu koji je na površini ušećeren političkom korektnošću, a zapravo truo ispod te fasade.”

Izvor: Youtube/Printscreen/MordumX

Dok pojedini kritičari brane film kao surovu alegoriju na istoriju Srbije i stanje društva, drugi ga potpuno odbacuju kao djelo koje je nemoguće opravdati.

Bez obzira na zabrane i kontroverze, strani mediji i dalje pišu o "Srpskom filmu” sa kombinacijom fascinacije i jeze – smatrajući ga ostvarenjem koje je označilo kraj jedne ere horora i pokazalo do koje mjere film može da šokira i izazove raspravu.

"Čuo sam za ovaj film na YouTube-u, neko je govorio da ga ne gledam jer je napravljen samo da vas uznemiri. Nisam poslušao. Sada mi je muka, povraća mi se, plačem dok ovo pišem – molim vas nemojte ga gledati", glasi najčitanija rezencija na sajtu IMDb.

