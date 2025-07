Za ovaj kultni horor kažu da je jedan od najjezivijih ikada: "Vodite računa šta čitate djeci pred spavanje"

Film je dobio gotovo univerzalne pohvale i proglašen je instant horor klasikom, što potvrđuje i ocjena od 98 odsto na Rotten Tomatoes.

Koliko god Netfliks imao gotovo neuporediv katalog filmova, morate biti oprezni da vaš omiljeni film koji ste planirali da gledate ovog vikenda nije na listi onih koji će uskoro biti uklonjeni.

Upravo je to slučaj sa jednim "instant klasikom“ horor žanra koji ima impresivnih 98 odsto ocjene na Rotten Tomatoes. Gledaoci su ga na platformi odgledali čak 5,3 miliona sati, ali svi koji žele da doprinesu tom broju trebalo bi da požure.

Netfliks redovno uklanja filmove sa svoje platforme, često zbog isteka ugovora. Nedavno su objavili datum uklanjanja filma sa najvišom ocjenom na Rotten Tomatoes ikada, pa ne čudi što i jedan legendarni horor uskoro odlazi.

Film se zove The Babadook, i smatra se jednim od najboljih nezavisnih horor ostvarenja 21. vijeka.

O čemu se radi u filmu The Babadook?

Ovaj australijski hororiz 2014. godine režirala je Dženifer Kent i zasnovan je na kratkom filmu iz 2005. pod nazivom "Monster".

Radnja prati mladu majku po imenu Amelia, koju igra Esi Dejvis, a koja je udovica. Šest godina nakon nasilne smrti svog muža, ona se bori da bude samohrani roditelj svom sinu Semjuelu (Noa Vajzman).

The Babadook Official Trailer #1 (2014) - Essie Davis Horror Movie HD Izvor: YouTube

Sem je potpuno van kontrole i muče ga snovi u kojima je uvjeren da čudovište dolazi da ih ubije.

Jednog dana, u njihovoj kući se pojavljuje dječja knjiga pod nazivom "The Babadook", a Sem postaje opsjednut idejom da je baš "Mister Babadook" to stvorenje koje ga posjećuje u snovima.

Njih dvoje potom upadaju u "bunar paranoje“, dok se Babadook polako materijalizuje u njihovim životima.

Kako su kritičari i publika ocijenili The Babadook i kada film odlazi sa Netflixa?

Film je dobio gotovo univerzalne pohvale i proglašen je instant horor klasikom, što potvrđuje i ocjena od 98 odsto na Rotten Tomatoes.

"The Babadook je bez sumnje najbolji horor film iz 2014. godine", ali, uz briljantne glumačke izvedbe i narativ koji izluđuje, prelijepo snimljen i kolorisano, The Babadook je mnogo više od toga. To je jedan od najboljih filmova godine.“

"Najfiniji i najprovokativniji horor koji se pojavio u ovom, još uvijek veoma novom vijeku", rekao je Glen Keni za RogerEbert.com.

Za razliku od mnogih slučajeva, ljubav kritike ovoga puta je naišla na jednako oduševljenje publike:

"Film me je podsjetio na Isijavanje, na najbolji mogući način. Polako propadanje majke je jednako zastrašujuće kao i samo čudovište. Ili dijete. U ovoj priči postoje tri čudovišta, pretpostavljam. I sva tri su na kraju simpatična. Ovo je instant klasik, po mom mišljenju.“

Jedna recenzija na IMDb ocijenila je film sa 9/10 i dodala:

"Lično, razmišljao sam o ovom filmu danima nakon gledanja, kako zbog njegove dvosmislenosti, tako i zbog tema koje istražuje, a to su mentalne bolesti i porodično nasilje. Da, strašan je. Ali je u isto vrijeme i dirljiv i srceparajući. Vodite računa šta čitate djeci pred spavanje."

The Babadook je za sada još uvijek dostupan na Netfliksu, ali fanovi imaju još samo tri dana jer će film biti uklonjen 4. jula.

