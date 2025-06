Zombi horor oduševio mnoge, ali postoji problem: Napravljen ozbiljan propust, čeka se konačna odluka

Kako hajp oko "28 Years Later" raste, neki ljudi žele da se podsjete njegovih prethodnika: "28 Days Later" i "28 Weeks Later".

Izvor: YouTube/ Sony Pictures Entertainment

Skoro 20 godina nakon drugog filma, "28 Years Later" je konačno tu – i rane recenzije nagovještavaju da je vrijedilo čekanja. Za sada, horor prepun poznatih lica ima ocjenu 7.4/10 na IMDb-u i veoma impresivnih 95 procenata na Rotten Tomatoesu, a sudeći po komentarima, oduševljeni su i ljudi sa ovih prostora.

"Ne samo da je "28 Years Later" vrijedilo čekanja, već priča ima koristi od duge pauze između nastavaka. Donosi mnogo tenzije izazvane Rage virusom i akcije, ali takođe uzima neočekivan zaokret koji je zapanjujuće osvežavajuć i efektan", "Bojl je isporučio film koji ne samo da produžava franšizu, već je i produbljuje. "28 Years Later" je uzbudljiv, zastrašujuć, srceparajući, i, iznad svega, ljudski.“

Prvi dio oduševio

Prvi dio horor franšize objavljen je 2002. godine i, kao i sva tri filma, imao je izvanrednu glumačku postavu. Od oskarovca Kilijana Marfija i Brendana Glesona, do Naomi Haris i Kristofera Eklstona, reditelj Deni Bjl je želeo samo najbolje od najboljeg.

28 DAYS LATER – Official Trailer Izvor: YouTube

U početku su se pojavile informacije da se Marfijev lik vraća u "28 Years Later", jer se zombi iz trejlera činio kao da liči na irskog glumca, ali je to kasnije opovrgnuto.

Slavne ličnosti nisu stale na tome jer "28 Weeks Later" uključuje imena poput Džeremija Reneta , Rouz Birn i Idrisa Elbe.

Iako Marfi nije u novom filmu kao što su neki očekivali, ostatak glumačke ekipe to i te kako nadoknađuje. Džodi Komer pojavljuje se u trećem nastavku, kao i legendarni glumac iz Ralf Fajns.

28 YEARS LATER

Izvor: Youtube

Gdje gledati franšizu?

Trenutno, samo drugi deo "28 Weeks Later" postoji na platformi Netfliks, dok ostali nisu još uvijek dodati, te mnogi naglašavaju da je napravljen ozbiljan propust uzevši u obzir da su cijene nedavno povećane.

Sa druge strane, sva tri dijela postoji na platformi Prime Video, ali se dodatno plaćaju, što mnogima koji plaćaju ovu platformu nije jasno, kao ni za Netfliks, budući da film već postoji u Engleskoj.

28 YEARS LATER – Official Trailer (HD) Izvor: YouTube

Uzevši u obzir reakciju gledalaca širom svijeta, postoji velika mogućnost da Netfliks otkupi prava i ubaci i prvi i posljednji dio.