Planirane višeminutne obustave: Snimanje filma o doktoru Laziću zatvara put prema Palama

Na magistralnom putu Sarajevo-Pale u utorak, 23. septembra, povremeno će biti obustavljan saobraćaj za potrebe snimanja filma "Linija".

Izvor: Ognjen Begović/Srna

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske odobrilo je snimanje filma 23. septembra, u vremenu od 9.00 do 15.00 časova, kada će doći do povremenih obustava saobraćaja u sedam do 10 navrata, po tri-četiri minute u tunelu "Čeljigovići", prije i poslije tunela na po 500 metara.

Snimanje je odobreno po zahtjevu filmske kuće "Ramonda prodakšn" /Ramonda production/ iz Beograda.

"Odobrava se održavanje i obezbjeđenje snimanja filma 'Linija' posvećenog liku i djelu ratnog hirurga dr Miodraga Lazića, prema planu obezbjeđenja Policijske uprave Istočno Sarajevo, koja će u skladu sa Zakonom o bezbjednosti saobraćaja na putevima Republike Srpske odrediti policijskog službenika zaduženog da se stara o bezbjednosti saobraćaja", navedeno je u rješenju MUP-a Republike Srpske.

Prema ovom dokumentu, organizator snimanja filma, dužan je da preduzme sve neophodne mjere za bezbjednost učesnika, publike i drugih učesnika u saobraćaju, o snimanju filma da blagovremeno obavijesti javnost putem medija.

Organizator je dužan da na zahtjev ovlaštenog organa prekine snimanje ukoliko su ugroženi učesnici ili gledaoci, ukoliko se u većoj mjeri naruši javni red i mir, ukoliko organizator ne sprovodi mjere obezbjeđenja ili ukoliko to zahtijevaju drugi bezbjednosni razlozi.

U Istočnoj Ilidži 16. septembra nastavljeno je snimanje dugometražnog igranog filma "Linija" i šest televizijskih epizoda, koji su inspirisani likom i djelom hirurga i humaniste iz Niša doktora Miodraga Lazića i njegovom ulogom u Odbrambeno-otadžbinskom ratu.

Producent filma "Linija" Goran Ikonić rekao je tada Srni da je u Istočnom Sarajevu prvom klapom obilježen nastavak snimanja na Trgu srpskih heroja na Dobrinji, a u narednom periodu snimaće se na području Pala, Višegrada i Romanije.

"Film radimo uz podršku Filmskog centra Srbije i ovaj projekat označen je kao projekat od nacionalnog značaja za Srbiju i Republiku Srpsku", rekao je Ikonić.

Snimanje je počelo u manastiru Kovilj, a nastavljeno na vojnom poligonu Pasuljanske livade i na aerodromima Morava i Lađevci.

