Na imanju manastira Kovilj snimljeni prvi kadrovi filma o doktoru Laziću

Na imanju manastira Kovilj snimljeni su prvi kadrovi istorijske drame „Linija“ o doktoru Miodragu Laziću, hirurgu koji je tokom ratova devedesetih zadužio srpski narod svojim profesionalizmom i požrtvovanjem.

Ana Lazić, supruga doktora Lazića, koja prisustvuje početku snimanja, rekla je da je današnji dan za nju izuzetno emotivan i da je ponosna jer je počela realizacija projekta na kome je godinama radio režiser Dragan Elčić, koji je bio prijatelj njenog muža.

"Toliko mi je žao što on /doktor Miodrag Lazić/ nije tu da ga usmerava. Uverena sam da će to biti baš dobar film jer se zasniva na priči o humanosti. Elčić je mnogo dobro poznavao mog Lazu, zajedno su planirali ovaj film tako da uopšte ne sumnjam da će da donese i njegovu karakternu crtu i sve što je radio dok smo bili u Bosni", dodala je Ana Lazić.

Producent Goran Ikonić rekao je da su pripreme za početak snimanja filma trajale četiri godine, otprilike isto koliko se i junak priče doktor Lazić borio i spašavao živote ljudi na sarajevskom ratištu.

Ikonić je dodao da je namjera produkcije da kroz lik i djelo doktora Lazića prikažu sve univerzalne ljudske vrijednosti i stvarno lice srpskog naroda koje se rijetko viđalo na svjetskoj pozornici ili ih je neko namjerno skrajnuo.

"Namjera nam je da prikažemo tu humanost, požrtvovanje svih ljekara u bolnici `Žica` na čelu sa primarijusom Pejićem, a kroz lik i djelo doktora Lazića", istakao je Ikonić.

On je naglasio da je u produkcijskom smislu ovo sigurno jedan od najkomplikovanijih projekata u domaćoj kinematografiji i naveo da će film biti sniman na više od 30 lokacija sa 80 glumaca i više od 2.000 statista.

Prema njegovim riječima, film ima snažnu podršku Filmskog centra Srbije, a direktno su ga podržali predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.

Snimanje filma podržali su, kako je rekao, i ministarstva odbrane, kulture, unutrašnjih poslova Srbije, Vojska Srbije, te lokalne zajednice: Istočno Sarajevo, Zvornik, Brčko, Niš, Istočno Novo Sarajevo, Istočna Ilidža, Višegrad i veliki broj privrednih društava.

Film, koji je blagoslovio NJegova svetost patrijarh srpski Porfirije inspirisan je motivima iz "Dnevnika ratnog hirurga", doktora Miodraga Lazića, a biće sniman na više od 30 lokacija u Srbiji i Republici Srpskoj.

U produkcionom obimu film će biti jedan od najkompleksnijih projekata rađenih u domaćoj kinematografiji, sa više od 80 glumaca, 2.200 statista uz upotrebu ratne tehnike, angažovanje vojnika i pripadnika policije.

Glumačka ekipa je pretežno iz Republike Srpske, zatim iz Srbije, SAD i Francuske.

Očekuje se da film bude realizovan do prve polovine septembra 2026. godine, premijera je najavljena za 15. septembar 2026. godine, na Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave u Istočnom Novom Sarajevu, nakon ćega će uslijediti prikazivanje u Sava Centru u Beogradu 16. septembra i u Nišu 17. septembra.

Film su podržale državne institucije Srbije i Republike Srpske, mnogobrojni gradovi i opštine.

Hirurg Miodrag Lazić /1955-2020/, koji je tokom ratova devedesetih godina 20. vijeka spasavao živote u Republici Srpskoj Krajini i Republici Srpskoj, preminuo je 14. aprila 2020. godine u Nišu.

Lazić je 1991. godine napustio mjesto hirurga u Nišu i zaputio se u tadašnju Republiku Srpsku Krajinu.

Tokom rata u BiH, kao hirurg, učestvovao je u proboju koridora u junu 1992. godine. Nakon toga se kao dobrovoljac javio u ratnu bolnicu "Koran" na Palama u Republici Srpskoj.

Jedan je od osnivača ratne bolnice "Žica" u Blažuju, kod Sarajeva, takoreći na samoj liniji fronta. Ostao je tamo punih 40 mjeseci, kao jedini hirurg na području tadašnjeg Srpskog Sarajeva, gdje je obavio više od 3.500 operacija pod punom anestezijom.

Lazić je napisao autobiografsko djelo "Dnevnik ratnog hirurga /Knin 1991 — Srpsko Sarajevo 1995/.

Za zasluge u spašavanju života Srba i ljudi drugih nacionalnosti patrijarh srpski Pavle odlikovao je Miodraga Lazića "Ordenom Svetog Save".

Lazić je dobio i "Orden krsta milosrđa" kojim ga je odlikovala Republika Srpska.

Država Srbija je, posthumno, odlikovala dr Miodraga Lazića "Ordenom Karađorđeve zvezde prvog stepena".

