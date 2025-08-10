"Plačem samo kad se sjetim ovog filma": Ostvarenje sa Zekom Efronom koje je uzdrmalo gledaoce stiglo na Netfliks

Film sniman po istinitoj priči "The Iron Claw" stigao je na Netfliks u subotu, 9. avgusta.
Nova biografska drama stigla je ove nedjelje na Netfliks, a reč je o filmu iz 2023. koji je mnogima prošao ispod radara, i tokom bioskopske distribucije i u sezoni nagrada, ali ako j esuditi po reakcijama gledaoca to je jedan od najboljih filmova u posljednjih pet godina.
"The Iron Claw", koji je prikazivan u bioskopima početkom prošle godine, prati legendarnu rvačku porodicu Von Erih dok ispisuju istoriju u izuzetno konkurentnom sportskom svijetu 1980-ih.
Pogledajte trejler:
Ovo nije još jedna tipična sportska drama. Ako ste upoznati sa pričom porodice Von Erih, znate da iza njih stoji komplikovana istorija i niz porodičnih tragedija, a film vjerno prikazuje sve te događaje i u potpunosti odaje poštovanje istinitoj priči.
"The Iron Claw" fokusira se na Kevina (koga tumači Zek Efron), Kerija (Džeremi Alen Vajt iz serije "The Bear"), Dejvida (Haris Dikinson) i Majka (u ulozi je zvezda u usponu, Stenli Sajmons).
Četiri brata žive u sjenci svog autoritarnog oca Frica Von Eriha, kojeg igra Holt Mekalani ("Blue Bloods"), dok ih on nemilosrdno gura ka uspešnoj rvačkoj karijeri koju sam nikada nije uspio da ostvari.
Ključni element priče jeste tzv. "prokletstvo Von Erihovih" - već na početku filma, Kevin objašnjava da su njihovo prezime i krv prokleti, te da tragedija pogađa svaku generaciju porodice.
Ipak, "The Iron Claw" je mnogo više od tragedije - uz vrhunske glumačke izvedbe, posebno od nepravedno potcenjenog Zeka Efrona, ovo je jedna od najmoćnijih porodičnih drama koje su se pojavile u posljednjih nekoliko godina. Gledaoci su snažno reagovali na film.
Po izlasku, film je dobio pohvale kritike i zadržao visoku ocjenu od 89% na Rotten Tomatoes, dok je njegova emotivna težina posebno šokirala i impresionirala publiku.
Jedan gledalac je na mreži X napisao: "Upravo sam pogledao The Iron Claw. Baš tužna priča. Sjajne glumačke izvedbe! Vredno gledanja, ali baš teško za srce."
Drugi je napisao: "Napravio sam grešku što sam gledao The Iron Claw dok sam već emotivno slomljen. Fantastičan film, ali imam osjećaj kao da me neko udario pravo u grlo."
Treći gledalac bio je sažetiji: "The Iron Claw. Jednostavno – potpuno razarajuće."
Pogledajte još kadrova:
