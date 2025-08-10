logo
"Plačem samo kad se sjetim ovog filma": Ostvarenje sa Zekom Efronom koje je uzdrmalo gledaoce stiglo na Netfliks

Autor Marina Cvetković
Film sniman po istinitoj priči "The Iron Claw" stigao je na Netfliks u subotu, 9. avgusta.

Film The Iron Claw sa Zekom Efronom stigao na Netfliks Izvor: Youtube prinstcreen / A24

Nova biografska drama stigla je ove nedjelje na Netfliks, a reč je o filmu iz 2023. koji je mnogima prošao ispod radara, i tokom bioskopske distribucije i u sezoni nagrada, ali ako j esuditi po reakcijama gledaoca to je jedan od najboljih filmova u posljednjih pet godina.

"The Iron Claw", koji je prikazivan u bioskopima početkom prošle godine, prati legendarnu rvačku porodicu Von Erih dok ispisuju istoriju u izuzetno konkurentnom sportskom svijetu 1980-ih.

Pogledajte trejler:

The Iron Claw
Izvor: YouTube/A24

Ovo nije još jedna tipična sportska drama. Ako ste upoznati sa pričom porodice Von Erih, znate da iza njih stoji komplikovana istorija i niz porodičnih tragedija, a film vjerno prikazuje sve te događaje i u potpunosti odaje poštovanje istinitoj priči.

"The Iron Claw" fokusira se na Kevina (koga tumači Zek Efron), Kerija (Džeremi Alen Vajt iz serije "The Bear"), Dejvida (Haris Dikinson) i Majka (u ulozi je zvezda u usponu, Stenli Sajmons).

Četiri brata žive u sjenci svog autoritarnog oca Frica Von Eriha, kojeg igra Holt Meka­lani ("Blue Bloods"), dok ih on nemilosrdno gura ka uspešnoj rvačkoj karijeri koju sam nikada nije uspio da ostvari.

Ključni element priče jeste tzv. "prokletstvo Von Erihovih" - već na početku filma, Kevin objašnjava da su njihovo prezime i krv prokleti, te da tragedija pogađa svaku generaciju porodice.

The iron claw film Zek Efron
Izvor: Youtube printscreen / A24

Ipak, "The Iron Claw" je mnogo više od tragedije - uz vrhunske glumačke izvedbe, posebno od nepravedno potcenjenog Zeka Efrona, ovo je jedna od najmoćnijih porodičnih drama koje su se pojavile u posljednjih nekoliko godina. Gledaoci su snažno reagovali na film.

Po izlasku, film je dobio pohvale kritike i zadržao visoku ocjenu od 89% na Rotten Tomatoes, dok je njegova emotivna težina posebno šokirala i impresionirala publiku.

Jedan gledalac je na mreži X napisao: "Upravo sam pogledao The Iron Claw. Baš tužna priča. Sjajne glumačke izvedbe! Vredno gledanja, ali baš teško za srce."

Drugi je napisao: "Napravio sam grešku što sam gledao The Iron Claw dok sam već emotivno slomljen. Fantastičan film, ali imam osjećaj kao da me neko udario pravo u grlo."

Treći gledalac bio je sažetiji: "The Iron Claw. Jednostavno – potpuno razarajuće."

Pogledajte još kadrova:

Tagovi

film netflix

