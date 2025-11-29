Glumac otkrio zaplet: Makoli Kalkin želi da snimi nastavak filma "Sam u kući"

Makoli Kalkin je izjavio da bi volio da se ponovo nađe u ulozi Kevina Mekalistera.

Tokom svoje turneje "A Nostalgic Night with Macaulay Culkin", glumac je otkrio da povratak u franšizu "Sam u kući" ne isključuje u potpunosti, ali samo pod posebnim uslovima.

"Ne bih bio potpuno alergičan" na ideju, rekao je on i dodao: "Moralo bi da bude baš kako treba."

Kalkin je publici predstavio i koncept priče koji mu se dopada. U njegovoj viziji, Kevin je odrasla osoba koja se suočava s izazovima roditeljstva.

"Imam neku ideju. Ili sam udovac ili razveden. Podižem dijete i sve te stvari… Mnogo radim i ne obraćam dovoljno pažnje, pa se dijete zbog toga ljuti na mene, a onda ostanem zaključan napolju. Sin neće da me pusti unutra… i on mi postavlja zamke“, istakao je on, piše Variety.

Prema tom konceptu, fokus bi bio na odnosu između oca i sina, dok se Kevin, sada u ulozi onoga ko je izbačen iz kuće, suočava sa sopstvenim djetetom i njegovim zamkama. Kalkin objašnjava da bi kuća bila neka vrsta metafore njihovog odnosa i da bi glavni zaplet bio pokušaj njegovog lika da ponovo bude pušten u srce svog sina.

Originalni film "Sam u kući" iz 1990. pretvorio je Kalkina u globalnu zvijezdu, a uspjeh je nastavljen i u drugom dijelu iz 1992. godine. Režiser oba filma, Kris Kolambus, ranije ove godine izjavio je da smatra da novi nastavci nisu potrebni, jer je "Sam u kući" bio veoma poseban trenutak koji se ne može ponoviti.

"Mislim da ‘Sam u kući’ postoji zahvaljujući tom posebnom trenutku i da se to ne može ponoviti. Bila bi greška da se ponovo pokuša nešto što nam je uspjelo prije 35 godina. Treba to da ostavimo na miru", rekao je reditelj.

Kalkin i Kolambus nisu učestvovali u trećem i četvrtom filmu, a Diznijev pokušaj ponovnog pokretanja serijala 2021. nije naišao na pozitivne reakcije kritike.

( Nova/ MONDO)