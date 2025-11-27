Kako je Nikola Kojo postao Miša Pavlović: Evo ko je prije njega igrao u "Žikinoj dinastiji"

Premijera "Povratka Žikine dinastije" zakazana je za 4. decembar.

Film "Povratak Žikine dinastije" donosi novi život jednoj od najomiljenijih domaćih franšiza. Generacije publike odrastale su uz humor, šarm i nezaboravne likove koji su obilježili originalne filmove, a nastavak zadržaće toplinu i nostalgični duh koji je "Žikinu dinastiju" učinio toliko voljenom.

U bioskope širom Srbije i regiona od 4. decembra stiže "Povratak Žikine dinastije", u režiji Milana Konjevića a po scenariju Milene Marković, a u nastavku omiljenog serijala iz osamdesetih godina ponovo ćemo u liku Miše Pavlovića gledati glumca Nikolu Koju. On je sada otac dvojice dječaka, Žike i Milana a njegove ljubavne i egzistencijalne probleme budno prate otac Boba (Vladimir Petrović) i frau Elza (Vesna Čipčić).

Nikola Kojo je igrao ulogu unuka Žike Pavlovića u tri filma: "Šta se zgodi kad se ljubav rodi" (1984), "Žikina dinastija" (1985) i "Drugoj Žikinoj dinastiji" (1986). Prije njega u kultnom ostvarenju "Žikina dinastija" ovu ulogu igrao je Mihailo Jevtić. On je u vrijeme snimanja imao pet godina, a publiku je oduševljavao u gotovo svim scenama kojih se, sudeći po slikama na njegovom Fejsbuku vrlo rado sjeća. Danas ima 51 godinu i više se ne bavi glumom.

Kako je Kojo postao Miša?

A kako je Nikola Kojo zapravo postao Miša? On je kao dijete pevao u horu Radio-televizije Beograd i svirao je violinu. Kada je jednom prilikom krenuo na probu, promašio je vrata i ušao je u dramsku grupu Bate Miladinovića.

Prvu ulogu ostvario je kada je imao samo 11 godina u filmu "Rad na određeno vreme", a dvije godine kasnije glumio je u ostvarenju "Moj tata na određeno vreme". Već za prvu rolu dobio je nagradu na Filmskim susretima u Nišu. Popularnost mu, ipak, donosi uloga Miše u filmskom serijalu "Žikina dinastija" Zorana Čalića, a upravo igrajući u ovom filmskom serijalu ostvario je veliko prijateljstvo sa svojim filmskim dedom - pokojnim Dragomirom Gidrom Bojanićem.

"U novom filmu igram tatu koji postaje deda. Mom Miši u Srbiju dolaze sinovi, igraju ih Nikola Brun i Gavrilo Ivanković, koje nije vidio dvije godine jer žive sa Natašom u Moskvi, ali kada oni stignu kreće nova luda godina... Ne znam da li smijem da to otkrijem? Uloga oca me je pratila, bio sam to više puta u karijeri. Tih osamdesetih godina bio sam mlađi glumac u filmskoj ekipi, a sada sam najstariji. U novom nastavku nema likova koji su bili najznačajniji i najomiljeniji, jer su nas napustili Dragomir Bojanić Gidra, Marko Todorović, Jelena Žigon i Rialda Kadrić. Biće to sasvim drugačija priča ali bliska uzoru... Ti filmovi su počivali na dobrom zapletu, ali i na Gidrinom šarmu, a ovaj četiri decenije kasnije mora da počiva na jednom kolektivnom duhu, šarmu svih glumaca režiji, kameri... Svemu što je novo i na šta je oko današnjeg gledaoca naviklo. Takođe, Gidrino djelo ne smijemo da imitiramo, jer on je bio jedinstven. Tu vrstu igre je imao samo on i niko drugi", otkrio je Nikola Kojo tokom snimanja filma.

Premijera u Beogradu zakazana je za 2. decembar u Sava centru. U filmu ćemo gledati i Danijelu Dimitrovsku, Nikolu Bruna, Gavrila Ivankovića, Srđana Timarova, Mladena Sovilja, Jova Maksića, Vesnu Čipčić, Vladimira Petrovića, Galu Videnović, Slobodana Bodu Ninkovića, Ljiljanu Stjepanović, Milenu Predić, Tamaru Radovanović, Katarinu Veljović, Minu Nenadović i mnoge druge.

Režiju potpisuje Milan Konjević, scenario Milena Marković, dok su producenti filma Milan Todorović, Ognjen Rakčević, Goran Peković i Jovan Marković, u produkciji Talking Wolf Productions, Olimp produkcije, i FITa. Film je snimljen uz podršku Filmskog centra Srbije i platforme Apolon, a bioskopska distribucija je poverena Art Visti.

