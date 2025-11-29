logo
Otkrivamo sve o novom filmu "Svadba": Balkanska ljubavna priča na ivici incidenta

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
Izbačen je prvi trejler za novu urnebesnu komediju "Svadba" i ljudi ne mogu da dočekaju premijeru filma

Trejler za domaći film Svadba Izvor: printscreen/youtube/ Art Vista

Ljubitelji domaćeg filma konačno mogu da zavire u svijet dugo najavljivane romantične komedije "Svadba". Dugometražni film Igora Šeregija, koji potpisuje i režiju i scenario, stiže u bioskope početkom 2026. godine, a prvi objavljeni trejler već je privukao veliku pažnju.

O čemu se radi u "Svadbi"?

U središtu priče su dvije imućne porodice – jedna iz Zagreba, druga iz Beograda – čija se djeca zaljubljuju daleko od kuće. Kada djevojka neplanirano ostane u drugom stanju, to ubrzava susret njihovih roditelja, a tajno vjenčanje pokreće čitav niz simpatičnih nesporazuma, ali i ozbiljnih tenzija i dirljivih porodičnih scena.

Pogledajte kadrove iz filma:

"Svadba" kombinuje humor i romansu, nudeći i duhovit osvrt na balkansku svakodnevicu, ali i priču o ljubavi koja prkosi tradiciji, očekivanjima i roditeljskim ambicijama.

Pogledajte trejler:

Svadba trejler
Izvor: YouTube

Inače, premijera filma zakazana je za kraj januara 2026, a posebno je interesantna glumačka postava s obzirom da su u filmu najveća imena sedme umjetnosti kao što su: Seka Sablić, Snježana Sinovčić-Šiškov, Srđan Žika Todorović, Dejan Aćimović, Denis Murić, Nevena Nerandžić, Janko Popovića Volarić, i mnogi drugi.

(Mondo.rs)

