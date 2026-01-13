Pet najboljih filmova za sve ljubitelje krimi priča Agate Kristi: Nova adaptacija romana stiže ovog januara na Netfliksu

Ukoliko volite zaplete Agate Kristi, ove adaptacije njenih romana će vam se sigurno dopasti.

Na današnji dan, 1976. godine, preminula je čuvena spisateljica Agata Kristi, jedna od najboljih autora krimi romana u istoriji. Njeni neprevaziđeni zapleti i briljantni likovi, posebno detektiv Herkul Poaro, osvojili su srca generacijama čitalaca. Ako ste već pročitali sve njene romane i uživali u napetim misterijama, evo prijedloga pet filmova snimljenih u posljednje vrijeme koji su odlične adaptacije njenih djela. Ovi filmovi su prava poslastica za sve ljubitelje krimi priča, sa intrigantnim zapletima i preokretima koji će vas natjerati da stalno razmišljate: "Ko je ubica?"

Ubistvo u Orijent ekspresu (2017)

Radnja: Roman "Ubistvo u Orijent" ekspresu Agata Kristi objavila je 1934. godine, a radnja prati čuvenog detektiva Herkula Poaroa koji se zatiče u luksuznom vozu zarobljenom u snijegu. Kada jedan od putnika bude brutalno ubijen, Poaro započinje istragu među putnicima, od kojih svaki krije neku tajnu. Kako se dokazi gomilaju, postaje jasno da slučaj nije nimalo jednostavan, a završnica donosi jedan od najšokantnijih obrta u istoriji krimi-žanra.

Smrt na Nilu (2022)

Radnja: Roman "Smrt na Nilu" objavljen je 1937. godine i smješten je u egzotično okruženje Egipta. Tokom luksuznog krstarenja Nilom, bogata nasljednica biva ubijena, a Poaro mora da razreši slučaj u kome gotovo svi putnici imaju motiv. Ljubomora, pohlepa i izdaja prepliću se u priči koja postepeno otkriva mračnu stranu glamuroznog društva.

Ukleta Venecija (2023)

Radnja: Film je inspirisan romanom "Žurka za Noć vještica" (Hallowe’en Party), koji je Agata Kristi napisala 1969. godine. Radnja prati Poaroa u Veneciji, gdje prisustvuje seansi tokom koje dolazi do ubistva. Iako isprva odbacuje natprirodna objašnjenja, detektiv se suočava sa nizom uznemirujućih događaja i skrivenih porodičnih tajni koje vode do neočekivanog raspleta.

Vidi kako trče (2022)

Radnja: Ovaj film zasniva se na slavnoj pozorišnoj predstavi "Mišolovka" (The Mousetrap), koju je Agata Kristi napisala 1952. godine. Radnja se odvija iza kulisa londonskog pozorišta, gde nakon jubileja predstave dolazi do ubistva. Istraga se pretvara u duhovitu, ali napetu potragu za ubicom, uz niz lažnih tragova i iznenađenja.

Misterija Sedam satova (2026)

Radnja: Roman "Misterija Sedam satova" (The Seven Dials Mystery) objavljen je 1929. godine. Priča prati mladu aristokratkinju koja pokušava da razriješi sumnjivu smrt mladića pronađenog nakon zabave, uz čudne tragove koji ukazuju na tajno društvo.

Kako istraga napreduje, razotkriva se opasna zavera koja seže do samog vrha britanskog društva.