Spisak svih filmova koji stižu na Netfliks ove godine: Napeti triler već osvojio publiku, a ima i iznenađenja

Donosimo vam spisak svih ostvarenja koja stižu na Netfliks do kraja 2026. godine.

Izvor: Netflix

Netfliks je upravo otkrio svoju filmsku postavu za 2026. godinu, a spisak je prepun iščekivanih naslova i velikih zvijezda koje garantuju uzbudljivih dvanaest mjeseci za sve ljubitelje filmova. Među najavljenim projektima nalaze se novi filmovi sa Benom Aflekom i Dženifer Lopez, treći nastavak popularne detektivske priče "Enola Holmes 3" i dugo očekivani film koji nastavlja priču o porodici Šelbi, "Peaky Blinders: The Immortal Man".

U nastavku donosimo sinopsise za neke od najistaknutijih naslova koji stižu ove godine na Netfliks, a na kraju članka možete pronaći potpuni spisak filmova koji izlaze do kraja 2026. godine.

72 Hours

Komedija koja na Netfliks stiže u ljeto 2026. prati četrdesetogodišnjeg direktora koji se nada da će spasiti svoju karijeru u padu tako što se pridružuje grupi dvadesetogodišnjaka na divljoj trodnevnoj momačkoj zabavi, nakon što ga slučajno dodaju u svoju grupnu poruku. Režiser je Tim Stori, a glavnu ulogu igra Kevin Hart uz Marsela Ernandeza, Mejsona Gudinga i Tejanu Tejlor.

Animals

Novi triler u režiji Bena Afleka prati kandidata za gradonačelnika Los Anđelesa i njegovu suprugu čiji sin biva otet. Dok se bore da prikupe otkupninu, nađu se upleteni u mrežu obmana i primorani su da donose odluke koje bi mogle uništiti sve što imaju. Pored Afleka, u filmu glume Keri Vašington, Džilijan Anderson i Stiven Jun.

Apex

Akcioni triler sa Čarliz Teron, Taronom Egertonom i Erikom Benom stiže na Netflix 24. aprila 2026.

Apex | Official Teaser | Netflix Izvor: YouTube

Ožalošćena žena testira svoje granice u australijskoj divljini, ali se iznenada nađe u smrtonosnoj igri sa nemilosrdnim predatorom. Režiser je Baltasar Kormakur.

Good Sex

Nakon decenije provedenih u neuspješnoj vezi, pragmatična terapeutkinja za parove Ali u 40. godini nevoljno se vraća na njujoršku scenu za upoznavanje. Međutim, dobija više nego što je očekivala kada upozna dva muškarca – jednog u dvadesetima i jednog u pedesetima – koji joj pokažu da ne postoji jedinstvena formula za dobar seks. Ovu romantičnu komediju režira Lena Danam, a glume Natali Portman i Mark Rafalo.

Kidnapped: Elizabeth Smart

Ovaj dokumentarac, koji izlazi 21. januara 2026., donosi priču o otmici 14-godišnje Elizabet Smart 2002. godine, što je pokrenulo jedan od medijski najpraćenijih slučajeva nestalih osoba u američkoj istoriji. Kroz Elizabetine reči i ekskluzivne intervjue, film prati devet mučnih mjeseci zatočeništva i njen put oporavka, kao i misiju da pomogne drugima.

Office Romance

Dženifer Lopez i Bret Goldstin glavne su zvezde nove romantične komedije o tajnoj kancelarijskoj romansi i problemima u koje upadaju dvoje radoholičara kada počnu da slušaju srce, a ne razum. Režiju potpisuje Ol Parker.

One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5

Deceniju nakon što je promijenila pop kulturu, serija "Stranger Things" vraća se za svoje poslednje poglavlje.

One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5 Documentary | Official Trailer | Netflix Izvor: YouTube

Ovaj dokumentarac, koji izlazi 12. januara 2026., donosi opsežan pogled iza kulisa i prati glumačku postavu, kreatore i ekipu dok oživljavaju poslednju sezonu i opraštaju se od serije koja im je zauvijek promjenila živote.

Peaky Blinders: The Immortal Man

Dugo očekivani filmski nastavak kultne serije stiže u odabrana kina 6. marta, a na Netflix 20. marta 2026. Radnja je smještena u Birmingham 1940. godine. Usred haosa Drugog svjetskog rata, Tomi Šelbi (Kilijan Marfi) vraća se iz samonametnutog izgnanstva kako bi se suočio sa najrazornijim obračunom do sada.

Peaky Blinders: The Immortal Man | Official Teaser | Netflix Izvor: YouTube

Dok su budućnost porodice i zemlje na kocki, Tomi se mora suočiti sa svojim demonima i odlučiti da li će prihvatiti svoje naslijeđe ili ga uništiti do temelja. Po zapovesti Peaky Blindersa... Režiju potpisuje Tom Harper, a scenario tvorac serije Stiven Nait. Pored Cilijana Merfija, glume i Rebeka Ferguson, Tim Rot, Sofi Randel, Beri Keogan i Stiven Grejem.

The Rip

Nakon otkrića miliona dolara u napuštenoj kući, poverenje unutar tima policajaca iz Majamija počinje da pucaju. Kada spoljne sile saznaju za plijen, sve dolazi u pitanje – uključujući i kome uopšte mogu da vjeruju.

The Rip | Official Trailer | Netflix Izvor: YouTube

U ovom akcionom trileru, koji je već osvojio publiku, a koji izlazi 16. januara 2026., glume Met Dejmon i Ben Aflek.

The Whisper Man

U ovom trileru, koji stiže ljeti 2026., udovac i pisac krimića (Adam Skot) traži pomoć od svog otuđenog oca, penzionisanog detektiva (Robert de Niro), kada mu otmu osmogodišnjeg sina.

Uskoro otkrivaju vezu sa decenijama starim slučajem serijskog ubice poznatog kao “Šaptač”.

Cijrli popis filmova koji stižu u 2026. na Netfliks:

11817

72 Hours

A Dog’s Perfect Christmas

A Gorilla Story: Told by David Attenborough

Animals

Apex

Best of the Best

Cosmic Princess Kaguya!

Don’t Say Good Luck

Enola Holmes 3

Good Sex

Tyler Perry’s The Gospel of Christmas

Guarding Stars

Heartstopper Forever

Here Comes the Flood

In a Holidaze

Tyler Perry’s Joe’s College Road Trip

Kidnapped: Elizabeth Smart

Ladies First

Little Brother

México 86

Miracle: The Boys of ’80

The Mosquito Bowl

Narnia

Office Romance

One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5

Peaky Blinders: The Immortal Man

People We Meet on Vacation

The Plastic Detox

Possible Love

Quasimodo

Queen of Chess

Ray Gunn

Remarkably Bright Creatures

The Rip

Roommates

Saturn Return

Steps

Swapped

‘Tis So Sweet

Unabom

Voicemails for Isabelle

War Machine

The Whisper Man

Tyler Perry’s Why Did I Get Married Again?