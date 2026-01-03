Veliki propust u finalnoj epizodi "Stranger Things": Detalj iz prošlosti mnogima promakao

Mnogi fanovi su se nadali da će ova veza iz prošlosti dobiti jasan zaključak, ali se to na kraju nije dogodilo.

UPOZORENJE: Tekst sadrži spojlere! Ako još uvijek ne želite da saznate detalje iz posljednje epizode serije "Stranger Things", nemojte nastaviti sa čitanjem.

Nakon skoro deset godina emitovanja, serija "Stranger Things" stigla je do svog kraja, ali finale je podijelilo obožavaoce širom svijeta. Mnogi gledaoci su posebno razočarani načinom na koji je prikazana smrt jednog od ključnih likova.

Netfliksova hit-serija godinama je bilježila ogroman uspjeh, ali čini se da dvosatno finale nije ispunilo očekivanja svih fanova. Pojedini su otišli toliko daleko da su završetak serije proglasili čak gorim od kontroverzne posljednje sezone serije "Game of Thrones", iako se kritičari sa tim ne slažu.

Propust koji je razljutio gledaoce

Jedna od glavnih tačaka sporenja postala je konačna sudbina glavnog negativca, Vekne.

Iako su mnogi smatrali da je ispravno da ga dokrajči upravo Džojs Bajers, lik koji tumači Vinona Rajder, problem nije bio u tome ko je zadao posljednji udarac, već na koji način je to urađeno.

Obožavaoci tvrde da su autori serije propustili ključan detalj koji bi cijelu scenu učinio daleko snažnijom i emotivnijom.

Naime, iako je u seriji otkriveno da je Vekna zapravo Henri Kril, prvi ispitanik u laboratoriji Hokins, mnogi su zaboravili ili nisu znali da je on pohađao srednju školu zajedno sa Džojs i Džimom Hoperom. Ova pozadinska priča detaljno je obrađena u prequel predstavi "The First Shadow", ali u samoj seriji nikada nije pomenuta, čak ni tokom njihovog posljednjeg susreta.

Upravo taj propust izazvao je lavinu komentara na društvenim mrežama.

Mnogi fanovi su se nadali da će ova veza iz prošlosti dobiti jasan zaključak, ali se to na kraju nije dogodilo.



Sve sezone serije "Stranger Things", uključujući i veliko finale, dostupne su na platformi Netfliks, pa gledaoci mogu sami donijeti sud o završetku koji je duboko podijelio obožavaoce širom svijeta.

