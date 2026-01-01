logo
Emitovano finale serije "Stranger things": Kraj priče koja je prije 10 godina zaludela svijet

Emitovano finale serije "Stranger things": Kraj priče koja je prije 10 godina zaludela svijet

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Netflix je 31. decembra 2025. objavio dugoočekivani finale pete i posljednje sezone serije Stranger Things, čime je završena desetogodišnja priča koja je osvojila gledaoce širom svijeta.

Kraj serije Stranger Things Izvor: Netflix

Epizoda pod nazivom "The Rightside Up" traje oko dva sata i donosi emotivan i spektakularan kraj avanturama prijatelja iz malog grada Hokinsa

U središtu završnice nalazi se velika bitka protiv zlog Vekne i njegove tamne sile koja preti da spoji Upside Down sa stvarnošću. Glavni junaci, uključujući Majka, Dustin, Lukas, Vil, Maks, Robin, Nensi, Džonatana i druge, udružuju snage da spasu otetu djecu i spriječe totalnu katastrofu.

Ukoliko niste gledali finale, upozoravamo - slijede spojleri!

Ko je preživio, a ko nije?

Kali (Eight) — Ilevenina polusestra Kali biva upucana i ubijena tokom sukoba s vojskom. Njena smrt ima važnu ulogu u planu da spasu Ileven. 

Vekna i Mind Flayer — Veliki antagonist serije, Vekna (takođe povezan s entitetom zvanim Mind Flayer), biva poražen u finalnoj borbi, čime se završava pretnja njegovog uticaja nad Naopakom.

Ileven (Eleven) — Njena sudbina ostaje namjerno neodređena. Ileven je prikazana kako se žrtvuje da zaustavi zlo, ali kasnije, 18 mjeseci nakon događaja, prijatelji sugerišu da bi mogla biti živa i sklonjena negdje daleko, zahvaljujući iluziji koju je stvorila Kali

Ostali glavni likovi — Većina glavnih junaka (uključujući Majka, Dastina, Lukasa, Vila, Maks, Robin, Nensi i Džonatana) preživljava i nastavlja sa svojim životima nakon bitke.

Poslije finalne bitke, epizoda prikazuje 18 mjeseci vremenskog skoka.

Hokins se polako oporavlja, a likovi se suočavaju sa svojim budućnostima. Majk dijeli moguću priču o Ileven koja živi negdje mirno, ali ostavlja gledaocima prostor da sami odluče da li je to istina

Finale je izazvalo snažne reakcije među fanovima i kritičarima. Dok neki hvale emotivan i simboličan kraj serije, drugi smatraju da je finale ostavilo dosta toga nedorečenog.

Zamjerka je najčešće na sudbinu Ileven, a kratori serije su odlučili da ne daju konačan odgovor.

Sudbina Ileven ostavljena je namjerno otvorenom. U završnici serije djeluje da se glavna junakinja žrtvuje kako bi uništila Veknu i zaustavila širenje Upside down, ali epilog ostavlja prostor za drugačije tumačenje. Kretori su ostavili gledaocima da sami odluče da li je njena priča završena žrtvom ili tihim povlačenjem u slobodu.

Tagovi

stranger things serija netflix

