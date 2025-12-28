Vekna izazov na TikToku o kojem svi pričaju: Jezivi ples zaludio svijet, ne pokušavajte ovo kod kuće

Jezivi trend inspirisan serijom "Stranger Things" i njenim ozloglašenim negativcem Veknom osvojio je TikTok.

Izvor: Youtube printscreen / Netflix

Fanovi serije širom svijeta snimaju se dok izvode uznemirujuće pokrete koji podsećaju na žrtve čudovišta iz serije "Stranger Things", i to uz pratnju popularne pjesme iz 1950-ih.

Ko je Vekna?

Za one koji nisu upoznati, Vekna, koga igra Džejmi Kembel Bauer, je monstruozno biće iz "Svijeta naopačke". Poznat je po svom zastrašujućem načinu ubijanja svojih žrtava - lomi im udove pod neprirodnim, grotesknim uglovima.

Jeziva pozadina popularne pjesme

Korisnici TikToka su sada uzeli taj koncept i kombinovali ga sa pjesmom "Mr. Sandman" grupe The Chordettes. Pjesma se dugo koristi u horor filmovima za stvaranje napete atmosfere, a pojavljuje se i tokom odjavne špice druge epizode ​​pete sezone popularne Netfliks serije.

Iako tekst pjesme zvuči nevino, sama ideja da Sendmen posjećuje ljude u snovima dobija potpuno novu, zlokobnu dimenziju kada se poveže sa Veknom.

"Gospodine Sendmen, donesite mi san / Neka bude najslađi koji sam ikada video..."

Kako izgleda izazov?

Kao dio trenda, korisnici obično snimaju samo svoju ruku kako se savija pod čudnim uglovima, stvarajući iluziju da ih je opsednuo Vekna.

Izazov je posebno "zanimljiv" za one sa hipermobilnim zglobovima, mada neki idu korak dalje i koriste cijelo tijelo kako bi što preciznije oponašali Veknino "obuzimanje".

Ipak, mi vam savjetujemo - ne pokušavajte ovaj izazov kod kuće! Umjesto toga, uživajte u seriji ukoliko je još niste odgledali.

Anketa Šta vi mislite o finalu Stranger things? Super je! 50% (2)

Dobre su epizode, ali su baš predugačke 0% (0)

Skroz bezveze! 50% (2) Povratak na glasanje Šta vi mislite o finalu Stranger things? Super je!

Dobre su epizode, ali su baš predugačke

Skroz bezveze! Glasaj Rezultati

(b92 / MONDO)