Zanimljivosti koje su vam možda promakle: 19 stvari koje niste znali o "Stranger things"

Jedna od najpopularnijih serija današnjice krije mnoge tajne. Dok, nadamo se, uživate u posljednjoj sezoni, evo par zanimljivosti koje su vam možda promakle

Serija Stranger Things od svog debija 2016. godine postala je globalni fenomen, rušila rekorde gledanosti na Netflixu i osvojila srca publike širom svijeta. Osim same serije, franšiza je dobila i knjige, stripove, video-igre, pa čak i zvaničnu verziju "Dungeons & Dragons" društvene igre.

Njena popularnost velikim dijelom leži u harizmatičnoj glumačkoj ekipi, savršenom spoju misterije, horora i avanture, kao i nostalgiji prema osamdesetim godinama i djelima horor legendi poput Stivena Kinga.

Iako su fanovi serije upoznati sa likovima i pričom, donosimo vam 19 najzanimljivijih činjenica sa snimanja koje, možda, niste znali:

Snima se u Džordžiji, a ne u Indijani

Iako je radnja smještena u fiktivni gradić Hokins u Indijani, većina scena je snimana u Džordžiji, pretežno u okolini Atlante. Glavna ulica Hokinsa zapravo je centar malog mjesta Džekson, udaljenog oko 50 minuta vožnje od Atlante.

Dijelovi četvrte sezone koji se odvijaju u Kaliforniji zapravo su snimani u Novom Meksiku.

Nikola Koflan umalo dobila ulogu Robin

Zvijezda "Bridžertona", Nikola Koflan, otkrila je da je konkurisala za ulogu Robin, ali da je na kraju ta uloga pripala Maji Hok. "Ona je bila daleko bolja nego što bih ja ikada mogla biti", rekla je Koflan i dodala da je to odlična lekcija za glumce.

Serija nije trebalo da se zove "Stranger things"

Braća Dafar su prvobitno smjestili radnju na kraj Long Ajlenda, u mjesto Montok, inspirisani atmosferom iz filma Ajkula. Kada je Netflix otkupio projekat 2015. godine, nosio je radni naziv "Montauk".

Džoj je bila dosadna, dok se nije umiješala Vinona Rajder

U podkastu Skip Intro, autori su priznali da je lik Džojs bio dosta "dosadniji" dok ga Vinona Rajder nije preuzela. Upravo ona ih je inspirisala da razviju zaplet sa božićnim lampicama.

Barb je bila prvi glumački angažman Šenon Paser

Fanovi su brzo zavoljeli lik Barb, a malo ko zna da je to bila prva uloga Šenon Paser. Za tu ulogu je kasnije čak nominovana i za Emi nagradu.

Evo zašto su je ubili:

Kostimografi su ručno pravili gumice za kosu

Zbog autentičnosti osamdesetih, tim zadužen za kostime je ručno pravio desetine gumica kako bi se savršeno uklopile sa ostalim detaljima garderobe.

Serija je bila predmet dvije tužbe – obje su odbačene

Dva različita autora su tvrdila da je ideja za seriju ukradena iz njihovih scenarija. Obje tužbe su kasnije povučene zbog nedostatka dokaza.

Prijateljstvo Stiva i Dastina je slučajno

Jedna od najvoljenijih dinamika u seriji – prijateljstvo Stiva i Dastina – nije postojala u originalnom scenariju. Nastala je spontano jer ni jedan ni drugi lik nije imao s kim da „se druži“.

Uvodna špica je omaž horor legendi

Dizajn naslova i muzika inspirisani su radom Ričarda Grinberga, koji je kreirao uvodne špice za filmove Alien, Predator, Drakula, Seven i The Matrix.

Ministarstvo energetike SAD je reagovalo na seriju

Zbog prikaza tajne laboratorije u seriji, američko Ministarstvo energetike je objavilo šaljivu reakciju na svom sajtu u kojoj tvrde da „ne eksperimentišu s čudovištima“ i da su naučnici „zapravo fini ljudi“.

Sedi Sink je morala da se izbori za ulogu Maks

Producenti su u početku smatrali da je Sedi "prestara" za ulogu jer je imala 14 godina. Glumica je zamolila da joj daju više materijala kako bi pokazala svoj talenat – i uspjela je da dobije ulogu.

Čejs Stouks se loše pokazao na audiciji

Zvijezda serije "Outer Banks", Čejs Stouks, konkurisao je za ulogu Stiva, ali je, po sopstvenim riječima, „potpuno zabrljao“. Dafarovi su mu ipak dali malu ulogu u prvoj sezoni, što mu je otvorilo vrata Netflixa.

Vekna je inspirisan zlikovcima iz horora 80-ih

Čudovište iz četvrte sezone bazirano je na liku iz Dungeons & Dragons, ali i na horor ikonama poput Fredija Krugera iz "Strave u Ulici Brijestova". U seriji se čak pojavljuje i Robert Inglund – glumac koji je tumačio Fredija.

Daker Montgomeri snimao svoju scenu putem Zuma

Zbog pandemije, glumac koji igra Bili Hargrovea nije mogao da putuje iz Australije. Njegova scena u četvrtoj sezoni režirana je na daljinu – putem Zuma.

Natalija Dajer i Čarli Hiton su par i u stvarnom životu

Ljubavna priča Nensi i Džonatana prenijela se i van ekrana – glumci su zajedno još od 2016. godine.

Stiv nije trebalo da postane pozitivan lik

U originalnom scenariju, Stiv je trebalo da bude negativac. Međutim, harizma Džoa Kirija natjerala je autore da ga prikažu u boljem svjetlu i daju mu razvojni luk.

Scenario je odbijen skoro 20 puta

Prije nego što je Netflix prihvatio seriju, braća Dafar su dobili između 15 i 20 odbijenica. Studiji nisu znali šta da rade sa pričom koja kombinuje djecu, tinejdžere i odrasle likove.

Serija je od početka planirana za 4-5 sezona

Iako bi publika voljela još sezona, kreatori su još 2017. izjavili da priča neće ići dalje od pete sezone jer bi se time izgubila realnost zapleta.

Djecu iz serije obožavaju brojne poznate ličnosti

U intervjuu za BBC Radio 1, mlada ekipa otkrila je da su im prišli slavni poput Terija Kruza, Roberta Daunija Džuniora, kao i glumačke ekipe iz Game of Thrones i Modern Family. Čak im je i Danijel Redklif poručio: „Recite im samo da su sjajni!".

