Fanovi "Stranger Things" shvatili da 2 glavna lika nikad nisu razgovarala: 5 sezona i 38 epizoda bez riječi

Obožavatelji popularne serije "Stranger Things" ostali su u šoku nakon što su shvatili da dva ključna lika, uprkos pet sezona i 38 epizoda, nikada nisu direktno komunicirala.

Izvor: Youtube printscreen / Netflix

Obožavatelji popularne serije "Stranger Things" ostali su u šoku nakon što su shvatili da dva ključna lika, uprkos pet sezona i 38 epizoda, nikada nisu direktno komunicirala.

Peta sezona ponovo je lansirala seriju na sam vrh Netfliksovih lista gledanosti, ali ovo nevjerovatno otkriće postalo je glavna tema rasprava na društvenim mrežama.

Pogledajte trejler:

Epizoda 5 Stranger Things Izvor: YouTube

Odnosi među likovima čine okosnicu serije – od zaštitničkog odnosa Hopera i Eleven do prijateljstva Dastina i Stiva. Upravo zato mnoge je iznenadila činjenica da postoji jedan par koji, čini se, nikada nije razmijenio ni riječ.

Stiv i Vil – potpuni stranci?

Riječ je o Stivu Haringtonu i Vilu Bajersu. Mnogi obožavaoci, nakon što su pročitali tu tvrdnju na internetu, odmah su počeli da premotavaju scene u glavi, uvereni da to ne može biti istina. Stiv će se, pod pretpostavkom da se neke od mračnijih teorija ne obistine, pojaviti u svih 42 epizode serije.

Vil je stalni lik od druge sezone, što ovu situaciju čini još čudnijom. Jedan korisnik društvenih mreža istakao je: "Stiv Harington i Vil Bajers još uvijek nisu direktno komunicirali. Prošlo je pet sezona.

Jedna kratka interakcija

Ipak, drugi su se sjetili jedne scene iz treće epizode nove sezone, gdje Stiv u grupnoj sceni ispituje Vila o njegovim novim moćima. Ali čak i tada, radilo se o kratkoj interakciji unutar veće grupe, a ne o razgovoru jedan na jedan.

Jedan obožavalac je komentarisao: "Znam da ljudi pominju epizodu 3, ali činjenica da je to njihova jedina interakcija je luda." S obzirom na teorije da Vilom upravlja Vekna, neki se pribojavaju da bi njihov prvi pravi razgovor mogao biti tragičan. Drugi fan sugerisao je da bi njihova prva interakcija mogla biti Vilovo ubistvo Stiva, ali obožavaoci se nadaju da se to ipak neće desiti.

Nije jedini takav slučaj

Kao da to nije dovoljno, fanovi su otkrili još jedan nevjerovatan detalj – Stiv nikada nije direktno komunicirao ni sa Hoperom. Mnogi su se složili da to ima više smisla, s obzirom na to da se njihove priče rijetko prepliću, piše index.hr.

Jedan korisnik objasnio je: "To ima smisla, njihove se radnje obično nikada ne prepliću, a kada se i prepletu, ne komuniciraju direktno jedni s drugima."

Pogledajte još kadrova iz prve 4 epizode 5. sezone:

Anketa Šta vi mislite o finalu Stranger things? Super je! 0% (0)

Dobre su epizode, ali su baš predugačke 0% (0)

Skroz bezveze! 100% (2) Povratak na glasanje Šta vi mislite o finalu Stranger things? Super je!

Dobre su epizode, ali su baš predugačke

Skroz bezveze! Glasaj Rezultati

(Mondo.rs)