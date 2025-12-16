Na sofi Bajersovih probajte Demogorgon vafle: Ako ste ljubitelji Stranger Things-a, ovo ne smijete propustiti

Prve epizode završne sezone popularne serije Stranger Things gotovo su "srušile" Netfliks, a fanovi sada mogu da skrate čekanje do ostatka epizoda na posebnom adventu u Berlinu - Hokins božićnom vašaru. Za prave poštovaoce serije ovo se ne propušta.

Izvor: Shutterstock/Gabbyq78

Ovogodišnja praznična sezona u njemačkoj prestonici dobila je mračan, retro prizvuk. Na čuvenom bulevaru Kurfurstendam otvoren je božićni market inspirisan izmišljenim gradićem Hokins, povodom početka pete, ujedno i posljednje sezone kultne Netfliksove serije.

Treperava svjetla, atmosfera starinskog luna-parka i muzika pravo iz osamdesetih omogućavaju posjetiocima da doslovno zakorače u svijet serije.

Hokins u srcu Berlina

Tokom čitavog mjeseca, fanovi mogu da prošetaju rekonstrukcijom Hokinsa, sednu na prepoznatljivu sofu porodice Bajers i fotografišu se, puste hitove iz osamdesetih na džuboksu ili probaju vafle u obliku Demogorgona. Ulaz na čitav promotivni prostor je besplatan, ali se plaća vremenom, jer su gužve velike.

Market je otvoren svakog dana od 4. decembra, od 15 časova, a redovi su gotovo neizbežni. Protežu se duž ulice i nastavljaju se i unutar prostora. Organizatori procjenjuju da Hokins božićni market svakodnevno posjeti između 5.000 i 7.000 ljudi.

Ko želi da uđe odmah po otvaranju, mora da dođe nekoliko sati ranije i da bude spreman na čekanje od sat do dva. A gužve se ne završavaju ni kada uđete, jer na većinu štandova i atrakcija čeka se oko pola sata.

Dobra vijest je da su cijene prilično pristupačne.

Ako želite da se uživite u lik Eleven, mali "Eggo" vafl košta 2,50 evra, odnosno tri evra sa čokoladom ili javorovim sirupom.

Stranger Things advent u Berlinu

Izvor: Shutterstock/ Achim Wagner

Vafli su, doduše, drugačiji nego u seriji, mali su i u obliku Demogorgona, pa će ozbiljno gladnima trebati više komada. Ali fanovi znaju da se Eleven nikada nije zaustavljala na samo jednom Eggo vaflu.

Ni piće neće previše opteretiti vaš novčanik. Alkohol se ne služi, ali su u ponudi napici sa tematikom serije, poput "Hokins punča", koji košta tri evra. To je čak jeftinije od kuvanog vina na većini berlinskih božićnih marketa, gde se ove godine cijene kreću između pet i šest evra.

Što se hrane tiče, vafli su znatno povoljniji u poređenju sa klasičnim božićnim marketima, jer na primer, kobasica u zemički često košta oko pet evra.

Mana je, međutim, što je izbor hrane veoma ograničen i uglavnom se svodi upravo na vafle.

Više od hrane: Ulazak u "Upside Down"

Zabava se ne završava na gastronomiji. Posetioci mogu u potpunosti da urone u svijet omiljenih likova.

U zgradi POP Ku'Damm nalazi se arkadna igraonica sa legendarnim igrama poput Pac-Mana, prostor za fotografisanje na kultnoj sofi porodice Bajers, prikazivanje TV programa iz osamdesetih, selfiji sa Demogorgonom, pa čak i ulazak u „Upside Down" unutar jednog autobusa.

Sofa porodice Bajers Stranger Things

Izvor: Shutterstock/sylv1rob1

Fanovi u Berlinu imaće gotovo cijeli mjesec da istražuju ovaj mračni paralelni svijet, pre nego što serija bude zaokružena posljednjom epizodom 31. decembra 2025.

Jedan od likova koji je posebno osvojio publiku je Stiv Harington, kog tumači Džo Kiri.

Pored glume, Kiri se bavi i muzikom pod imenom DJO, a njegova pjesma "End of Beginning" do sada je preslušana više od 1,8 milijardi puta na Spotifaju.

Ranije ove godine rekao je za Euronews Culture da je najnoviji album The Crux snimao paralelno sa snimanjem Stranger Thingsa.

Kako ističe, gluma i muzika se međusobno nadopunjuju, ali likovi koje tumači ne ulaze u njegovu muziku.

"Nisam tip glumca koji posao nosi kući. Volim da postoji jasna granica. Ne radim po metodama, perspektiva u muzici dolazi isključivo od mene", rekao je Kiri.

Božićni market Stranger Things na Ku'dammuotvoren je do 30. decembra 2025, svakog dana od 15 do 22 časa, osim u periodu od 24. do 26. decembra, kada će biti zatvoren. Ulaz je besplatan.

