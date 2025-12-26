Nove epizode serije "Stranger Things" otkrile istinu o Upside Down-u: Sve je spremno za veliko finale

Veliko finale poznate serije, koje traje više od dva sata, zakazano je za 31. decembar.

Peta i poslednja sezona serije "Stranger Things" konačno je stigla, a fanovi su s nestrpljenjem čekali prve epizode objavljene u tri dijela. Nakon premijere prvog dijela 26. novembra 2025, drugi deo sa tri nove epizode stigao je 25. decembra, ostavljajući samo veliko, filmsko finale za kraj.

Radnja se odvija u jesen 1987. godine, devetnaest mjeseci nakon što su pukotine otvorile prolaz iz Upside Down-a. Hokins je sada grad pod vojnom karantenom, a naši junaci, stariji i iscrpljeni, pripremaju se za posljednju bitku protiv zla koje preti uništenjem svega što poznaju. Novi nastavci donijeli su ključne preokrete, a najveći je otkriće da Vil Bajers (Noa Šnap) poseduje moći slične Onesima, čime postaje ključni igrač u nadolazećem sukobu.

Nove epizode produbljuju lične drame likova i postavljaju temelje za konačni obračun. Jedan od šokantnijih događaja je otmica Holi Vilr, najmlađe sestre Majka i Nensi, čime porodica Vilr postaje direktna meta Onesimovih planova. Njen nestanak pokreće lavinu događaja, a sudbina se isprepliće sa sudbinom Maks (Sejdi Sink), koja je još uvijek zarobljena u umu Onesima.

Istovremeno, povratak Kali (Linija Bertelsen), poznate kao Ejt, otvara mogućnost formiranja tima nadarenih pojedinaca koji bi mogli stati na put Onesimu. Kali otkriva i mračne planove vojske, predvođene misterioznom dr Kej (Linda Hamilton), koja želi da iskoristi Krv Ejt kako bi stvorila novu generaciju djece sa moćima, pretvarajući ih u oružje u Hladnom ratu. To stavlja Ejt pred nemoguć izbor, jer čak i pobjeda nad Onesimom ne garantuje joj slobodu.

Možda i najveće otkriće novih nastavaka jeste prava priroda Upside Down-a. Godinama su i likovi i gledaoci vjerovali da je u pitanju alternativna dimenzija, mračni odraz našeg sveta. Međutim, Dastin (Gejten Mataraco), proučavajući zapise dr Brennera, dolazi do zapanjujućeg zaključka: Upside Down zapravo nije druga dimenzija, već crvotočina, svojevrsni most koji povezuje naš svijet sa mnogo mračnijim i opasnijim mjestom nazvanim „The Abyss“. To je mesto haosa i istinskog zla, pravi dom Onesima i Mind Flejera. Ta spoznaja mijenja pravila igre – uništenje Upside Down-a sada znači uništenje mosta, sa nesagledivim posledicama za sve koji se u njemu nalaze.

Osim akcije i mitologije, serija je posvetila veliki prostor emocionalnom razvoju likova. Najdirljiviji trenutak svakako je priznavanje Vila Bajersa prijateljima i porodici da je gej. U sceni koju su tvorci serije, braća Dafar, opisali kao jednu od najvažnijih, Vil se oslobađa straha koji ga je godinama progonio i koji je Onesim koristio protiv njega. Njegovo priznanje dočekano je sa bezuslovnom ljubavlju i podrškom, dajući mu snagu potrebnu za finalnu bitku.

Uz to, riješene su i druge dugogodišnje napetosti; Nensi i Džonatan su se u emotivnom razgovoru pomirili s krajem svoje veze, dok su Dastin i Stiv pomirili nakon svađe izazvane tugom zbog Ediove smrti.

Sve je spremno za poslednji čin, a Onesimov plan je jasan: iskoristiti dvanaestoro otete djece kako bi spojio The Abyss sa našim svijetom i preoblikovao ga po svojoj volji. Da bi ga zaustavili, ekipa smišlja hrabar plan nazvan „Operacija Beanstalk“, a idejni začetnik, iznenađujuće, je Stiv Harington. Plan je da se Onesimu dopusti da približi svjetove, a zatim iskoriste radio-torni kao stabljiku graha da bi se popeli u The Abyss, oslobodili decu i uništili Onesima jednom zauvijek. Ulog je veći nego ikad – Kali upozorava Ejt da će se možda morati žrtvovati i ostati u Upside Down-u dok se on urušava kako bi zauvek zatvorila prolaz i prekinula ciklus patnje.

Dok se čeka konačni obračun, najveće pitanje fanova je – ko neće preživjeti? Braća Dafar su najavila da ulozi nikad nisu bili veći, a internet je preplavljen teorijama o tome ko bi mogao podneti konačnu žrtvu. Mnogi strahuju za Stiva Haringtona, čija bi smrt zaokružila njegov put od popularnog sportiste do istinskog heroja. Zbog svoje duboke veze sa Onesimom, Vil Bajers takođe je česta tema tragičnih predviđanja, a neki nagađaju da bi i sama Ejt mogla da se žrtvuje kako bi zauvijek zatvorila prolaz, čime bi njena priča napravila puni krug. Iako niko ne želi da se oprosti od omiljenih likova, osjećaj je da će pobjeda u Hokinsu imati visoku i bolnu cijenu.

Veliko finale, koje traje više od dva sata, zakazano je za 31. decembar, obećava spektakularan i emotivan završetak sage koja je obilježila čitavu televizijsku eru.



