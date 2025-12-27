Ko će sve umrijeti u Stranger things? Najluđe teorije kruže internetom o završnici mega-popularne serije

Saga "Stranger Things" bliži se svom spektakularnom kraju, a fanovi širom svijeta željno iščekuju odgovore na pitanja koja ih muče godinama.

Nakon što je prvi dio pete i posljednje sezone stigao na Netfliks, napetost je dostigla vrhunac pred finalni obračun sa Veknom i silama Naopačke. Pritisak da se serija "Stranger Things", koja je obilježila generaciju, dovede do zadovoljavajućeg kraja je ogroman, a kreatori braća Met i Ros Dafer su svjesni uloga.

Kako će se sve završiti? Hoće li naši junaci iz Hokinsa moći da spasu svet i po koju cijenu? U potrazi za savršenim završetkom, braća Dafer su proučavali finale kultnih serija poput "Six Feet Under" i kontroverzni kraj "Sopranovih", piše Eskvajer.

"Najbolji su bili veoma vjerni sebi", kaže Ros Dafer. "Serije koje pokušavaju da budu super pametne - mislim da je to mjesto gdje stvari mogu vrlo brzo da krenu po zlu".

Završno poglavlje: Šta nas čeka u finalu?

Peta sezona se nastavlja godinu dana nakon događaja iz četvrte, smještenih u jesen 1987. Poslednjih osam epizoda je podijeljeno u tri dijela kako bi se povećala napetost do samog kraja. Prve četiri epizode ​​su premijerno prikazane 27. novembra, a sledeći paket od tri napete epizode ​​stigao je na Netfliks 26. decembra, izveštava Urban List.

Veliko finale, koje će zaključiti cijelu priču, očekuje nas 1. januara 2026. godine. Spremite se za maratonsko gledanje, jer su epizode ​​dugačke skoro kao filmovi, a posljednja će trajati nešto više od dva sata.

Naslovi epizoda za petu sezonu su: "The Crawl", "The Vanishing Of ___", "The Turnbow Trap", "Sorcerer", "Shock Jock", "Escape From Camazotz", "The Bridge" i "The Rightside Up", čiji naslov sugeriše srećan kraj kojem se svi nadamo.

Šta predviđaju najvatreniji fanovi?

Dok čekamo ishod, internet vrvi od teorija. Na Reditu, najposvećeniji fanovi analizirali su svaki kadar i red epizode ​​"Running Up That Hill" kako bi predvidjeli Hokinsovu sudbinu. Ovo su neke od najzanimljivijih i najluđih teorija koje kruže internetom.

Vekna nije glavni negativac?

Iako Henri Kril, poznatiji kao Vekna, djeluje kao ultimativni negativac, brodvejska predstava "Stranger Things: The First Shadow" sugeriše drugačiju priču.

Radnja drame otkriva da je mladog Henrija pokvario Iskorenjivač Minda, entitet iz druge dimenzije, još davne 1959. godine. To je dovelo do teorije da Vekna zapravo nije bio organizator operacije, već samo marioneta.

Pogledajte još kadrova iz pete sezone:

