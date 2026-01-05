Remek-djela na Netfliksu su 10/10 i još su bolja od "Stranger Things": Za ove serije kažu da nemaju grešku

Svaka na svoj način doprinijele su ogromnoj gledanosti platforme Netfliks, a odlična su preporuka za one koji obožavaju "Stranger Things".

Izvor: Youtube/Printscreen/RottenTomatoes

Dok se korisnici Netfliksa širom svijeta priključuju gledanju posljednje epizode serije "Stranger Things", ljubitelji naučne fantastike znaju da najbolja sci-fi serija na ovoj platformi i dalje ima dug život pred sobom.

Kada ne otkazuje odlične serije nakon samo tri sezone, Netfliks umije da ponudi izuzetne originalne i adaptirane naučnofantastične naslove.

"Stranger Things" je najpoznatiji primer, dok su "Dark", "Altered Carbon", "Lost in Space" i "3 Body Problem" takođe sjajne serije svaka na svoj način.

DARK Season 1 Official Trailer # 2 (2017) Netflix Mystery TV Series HD Izvor: YouTube

Ipak, serija koja je tokom četiri sezone oduševila gledaoce i ne pokazuje znake usporavanja jeste "Love, Death & Robots".

LOVE DEATH + ROBOTS | Official Trailer | Netflix Izvor: YouTube

Sve četiri sezone serije "Love, Death & Robots" dostupne su na Netfliksu. Ova naučnofantastična antologija prvi put je prikazana 2019. godine, u vrijeme kada je djelovalo da Netfliks još uvijek pravi hrabre poteze sa originalnim sadržajem.

Seriju su zajedno kreirali Dejvid Finčer i Tim Miler, a "Love, Death & Robots" je epizodna antologija u kojoj svaka epizoda donosi kratku priču iza koje stoji novi kreativni tim. Priče koje se prikazuju raznovrsne su koliko i publika koja obožava ovu seriju. Prva sezona donijela je farmere koji se u mehaničkim odijelima bore protiv vanzemaljaca i jogurt koji preuzima svijet, dok su četvrta i najnovija sezona uključile priču o svešteniku koji laže o kraju svijeta i lutkarsku rekonstrukciju koncerta benda Red Hot Čili Pepers. Zvanični sinopsis glasi:

"Ova kolekcija animiranih kratkih priča obuhvata više žanrova, uključujući naučnu fantastiku, fantastiku, horor i komediju. Vrhunski autori animacije oživljavaju upečatljive priče kroz jedinstveno i snažno vizuelno iskustvo. Animirana antologijska serija donosi priče koje istražuju alternativne istorije, život robota u postapokaliptičnom gradu i plan za osvajanje svijeta superinteligentnog jogurta. Među izvršnim producentima serije nalazi se i za Oskara nominovani reditelj Dejvid Finčer."

Prema mišljenju kritičara, "Love, Death & Robots" nije samo konstantno dobra serija, već sa svakom sezonom postaje sve bolja. Prva sezona ostvarila je solidan, ali ne i spektakularan rezultat od 77 odsto na sajtu Rotten Tomattoes. Druga sezona podigla je taj skor na 82 odsto, dok su treća i četvrta sezona dostigle savršenih 100 odsto. Publika je, kao što je često slučaj sa ljubiteljima naučne fantastike, bila nešto kritičnija, ali serija i dalje ima ukupnu korisničku ocjenu od 71 odsto.

LOVE DEATH + ROBOTS VOLUME 4 | Official Trailer | Netflix Izvor: YouTube

Šta se dešava sa petom sezonom serije Love, Death & Robots?

Iako je četvrta sezona ostvarila veliki uspjeh kod kritičara i gledanosti, fanovi serije "Love, Death & Robots" i dalje nemaju jasne informacije o njenoj budućnosti. Nakon što je četvrta sezona objavljena u maju 2025. godine, serija još uvijek nije obnovljena za petu sezonu. Ipak, ovakva neizvjesnost nije ništa novo za fanove ove antologije.

Dok se ljubitelji drugih serija žale na čekanje od jedne ili dvije godine između sezona, publika serije "Love, Death & Robots" navikla je na duge pauze. Između treće i četvrte sezone prošle su čak tri godine, a serija je veći dio tog perioda bila bez zvanične potvrde nastavka. Zbog toga, iako je budućnost trenutno neizvjesna, "Love, Death & Robots" u svakom trenutku može dobiti zeleno svjetlo za petu sezonu.

(Mondo.rs)