Nije kraj "Stranger Things-a"? Eleven se vraća u novoj seriji, otkriveni svi detalji

Ukoliko ste mislili da je to - to što se tiče "Stranger Things-a", prevarili ste se. Kreatori su potvrdili da ćemo glavnu protagonistkinju gledati u novom spin-offu ali na drugačiji način.

Izvor: Youtube / Stranger things

Poslije pet sezona ispunjenih akcijom, napetošću i nostalgijom osamdesetih, "Stranger Things" je došao do kraja. Ako nas pitate - više nego mlakog kraja. Da li su autori istrošili inspiraciju ili je svima više svega bilo preko glave - ne znamo, ali opšti utisak je bio razočaravajuć, a većina priča nije dobilo epilog kakav zaslužuju, bez da komentarišemo mlaku glumu glavnih protagonista - to je već za poseban tekst.

Izvor: pritnscreen/youtube/BrainPilot

Samo finale je posebno bilo nedovršeno - iako je Eleven podnela veliku žrtvu, ne znamo da li je stvarno umrla ili je otišla tamo negdje do vodopada, gde je otpočela novi život. Iako je serija završena, fanovi će Eleven vidjeti još jednom — u posebnom nastavku koji slijedi.

Eleven će biti deo "Stranger Things: Tales From '85"

Svijet "Stranger Things" već neko vreme raste i van granica originalne Netfliks serije. Tokom godina, franšiza se proširila kroz romane, stripove, video-igre, pa čak i pozorišnu predstavu koja je kasnije imala važnu ulogu u radnji pete sezone.

Stranger Things Tales From ‘85 Izvor: YouTube

Dok se još uvijek pregovara o igranoj spinoff seriji, stiže novo proširenje univerzuma – animirana serija "Stranger Things: Tales from ‘85", o čemu smo vam već pisali. Kao što sam naslov nagovještava, ova serija neće biti nastavak pete sezone, već dopuna glavnoj priči, smještena između druge i treće sezone, tokom zime 1985. godine.

U seriji "Tales from ‘85", Eleven, Vil, Majk, Lukas, Dastin i Maks upuštaju se u novu avanturu u Hokinsu, suočavajući se sa neobičnim stvorenjima i još jednom natprirodnom misterijom. Kako će se tačno ova priča povezati sa trećom sezonom "Stranger Thingsa", za sada nije poznato, ali fanovima pruža još jednu priliku da vide omiljene junake u akciji.

Mili Bobi Braun se neće vratiti kao Eleven u "Tales from ‘85"

Iako će se lik Eleven pojaviti u novoj animiranoj seriji, glas joj neće pozajmljivati Mili Bobi Braun. "Tales from ‘85" ima potpuno novu glumačku postavu koja daje glasove poznatim likovima, što i ima smisla – originalni glumci su sada ipak prestari da bi verno dočarali svoje mlađe verzije.

Spin-off sa Eleven

Ako je Eleven zaista živa i skriva se negdje, to ostavlja mogućnost da se ponovo pojavi u nekom spinoffu koji bi se odvijao poslije događaja iz pete sezone. Ipak, takav nastavak bi bio rizičan, jer bi njeno vraćanje u akciju značilo i ponovno izlaganje opasnosti — što bi moglo da ponovi već ispričanu priču.

Izvor: pritnscreen/youtube/BrainPilot

Druga mogućnost je serija koja bi se bavila periodom između četvrte i pete sezone, jer se u tih 18 meseci sigurno mnogo toga dogodilo — vojska je preuzela kontrolu nad Hokinsom, a grupa je pokušavala da pronađe načine da komunicira i posjećuje "Upside Down". Takav spinoff ne bi mijenjao kraj Elevenine priče, već bi ga nadogradio i proširio njen lik.