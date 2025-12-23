8 mini-serija o kojima se ne priča dovoljno, a kidaju koliko su dobre: Od političkog trilera do jezive istinite priče

Ukoliko preferirate serije, ali ne volite kada imaju nebrojeno sezona, donosimo naslove koji imaju svega par epizoda i moćne priče.
Od trenutka kada je Netfliks 2013. godine predstavio "House of Cards", svoju prvu originalnu seriju, striming platforme preuzele su centralno mjesto u globalnoj pop-kulturi. Tokom narednih dvanaest godina, i druge platforme iznedrile su niz izuzetnih serija koje su obilježile televizijsku produkciju savremenog doba. Ipak, jedan format doživio je poseban rast popularnosti – mini-serije.
Mini-serije autorima daju više prostora da ispričaju dublje i složenije priče nego film. Kako nisu pravljene da traju godinama, gledaocima nude jasnu, zaokruženu priču i daju zaključak koji im je potreban. Pored poznatih naslova, postoje i brojne mini-serije koje su prošle ispod radara, a donose vrhunsku glumu i priče koje će vas lako "navući" da ih bindžujete u cugu:
1. Godless
Na Divljem zapadu, ozloglašeni odmetnik kreće u osvetnički pohod, ali nailazi na neobičan gradić koji vode – žene. Vestern sa snažnim likovima, sporim ali napetim ritmom i jakim emocijama.
2. ZeroZeroZero
Jedna pošiljka kokaina povezuje italijansku mafiju, meksičke kartele i američku porodicu upletenu u globalni biznis droge. Brutalno, realistično i snimljeno kao veliki film o savremenom kriminalu.
3. Maid
Mlada majka bježi iz nasilne veze i pokušava da preživi radeći kao spremačica, dok se bori sa siromaštvom i sistemom. Tiha, emotivna priča o dostojanstvu, majčinstvu i odluci da se krene ispočetka.
4. The Fall of the House of Usher
Moćna i bogata porodica počinje da se urušava kada članovi jedan po jedan misteriozno umiru. Mračna, stilizovana horor-drama inspirisana Edgarom Alanom Poom, puna simbolike i jezivih obrta.
5. When They See Us
Istinita priča o petorici tinejdžera nepravedno optuženih za zločin u Njujorku. Teška, ali neophodna serija o rasizmu, nepravdi i dugoročnim posledicama pogrešnih presuda.
6. Dopesick
Kako je Amerika upala u opioidnu krizu – kroz priču o farmaceutskoj pohlepi, ljekarima i običnim ljudima koji su postali zavisnici. Napeta drama koja razotkriva sistem i njegove tragične posljedice.
7. Death by Lightning
Politički triler o usponu i padu moći u Americi 19. vijeka, koji vodi ka šokantnom atentatu. Brza, intrigantna priča o ambiciji, zakulisnim igrama i cijeni vlasti.
8. Ripley
Šarmantni prevarant ulazi u svijet bogatih i privilegovanih – i ne prezа ni od čega da bi u njemu ostao. Elegantna, hladna i psihološki napeta serija o identitetu, opsesiji i lažima.