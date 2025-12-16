Izdvajamo 10 najboljih triler serija u 2025: Od mračnog krimića, preko političkih spletki do "slow burn" remek-djela

Ukoliko ste raspoloženi za dobre triler naslove, ove serije su kao stvorene za bindžovanje.

Ova 2025. definitivno je bila godina u kojoj nas je televizija držala na ivici stolice, barem kada je riječ o trilerima. Od misterioznih slučajeva i skrivenih tajni predgrađa, do političkih spletki i moralnih dilema koje nas natjeraju da se zapitamo "šta bismo mi uradili?", ovogodišnji naslovi uspjeli su da pomjere sve granice i odvuku ogroman broj gledalaca u "tim ljubitelja trilera", čak i ako to nisu bili.

Zato smo izdvojili naslove koji su se ove godine posebno istakli na "radaru", bilo da tražite napeti krimić ili mračni "slow burn".

1. Dept. Q

Kriminalistički triler smješten u Edinburg prati detektiva Karla Morka, koji nakon traumatičnog incidenta preuzima novi odjeljak posvećen nerazjašnjenim slučajevima i okuplja tim neuobičajenih saradnika. Kako istražuju stare zločine, nailaze na mračne tajne i neočekivane veze između slučajeva. Serija kombinuje napetu misteriju sa jakim psihološkim portretima likova.

2. Wild Cherry

U ekskluzivnoj privatnoj školi izbijaju skandali koji prisiljavaju dve bliske prijateljice da se suoče sa odlukama koje preispituju njihove veze i identitete. Dok se intrige i tajne gomilaju, njihove majka‑kćerka dinamike se komplikuju na neočekivane načine. Serija istražuje prijateljstvo, lojalnost i cijenu istine.

3. Black Rabbit

Kada vlasnik popularnog njujorškog lokala ponovo pusti svog problematičnog brata u svoj život, otvara vrata opasnim posljedicama. Porodične tenzije eskaliraju dok se stari duhovi i novi rizici isprepliću u mračnom gradu. Ovo je napet psihološki triler o greškama iz prošlosti koje nikada ne nestaju.

4. The Guest

U ovom napetom trileru, domaćica postaje potpuno opsjednuta svojom bogatom šeficom. Kako njihovo intenzivno prijateljstvo raste i skrivene tajne izlaze na vidjelo, situacija ubrzo poprima mračan i zlokoban tok. Serija je pun adrenalina, intriga i psihološke napetosti.

5. In Flight

Kejt je samohrana majka i iskusna članica kabinskog osoblja, primorana da koristi svoje znanje da krijumčari drogu širom svijeta. Ako ne uspije ili odbije, njen sin će biti ubijen – ako već nije. Serija je napet triler pun opasnosti, moralnih dilema i borbe za opstanak, koji drži gledaoce prikovane za ekran.

6. The Beast In Me

Psihološki kriminalistički triler o autorki Aggie Wiggs koja pokušava da napiše novu knjigu nakon velike tragedije. Njena radoznalost je zaintrigirana novim komšijom, imućnim muškarcem za koga se sumnja da je ubio svoju prvu suprugu. Kako priča napreduje, granica između istine i nagađanja postaje sve mutnija.

7. The Ridge

Mia, anesteziologinja, leti na Novi Zeland na venčanje svoje mlađe sestre, ekološke aktivistkinje, odmah nakon što Kasi u panici zatraži pomoć. Kada stigne, Kasii je pronađena mrtva na dnu litice. Da li je pala ili je neko gurnuo? Dok Mia pokušava da razotkrije istinu, otkrivaju se porodične tajne i misteriozni zapleti koji drže gledaoce na ivici.

8. The Hostage

Kada premijerka Abigejl Dalton i prva žena predsjednica Francuske, Vivien Tusan, organizuju javni samit kako bi poboljšale svoj imidž, plan djeluje kao siguran uspjeh. Međutim, Abigejlin muž biva otet, a Vivien postaje meta ucjene, što ih uvodi u opasnu političku igru. Oba lika suočavaju se s nemogućim odlukama dok se njihov rivalitet produbljuje. Serija kombinuje političku intrige, napetost i lične dileme.

9. Nine Bodies in a Mexican Morgue

Nakon avionske nesreće u meksičkoj džungli, devet tela stiže u mrtvačnicu, a serija rekonstruira kako je svaka osoba stradala. Kroz "flešbekove" i preklapajuće perspektive, otkrivaju se skrivene veze i motivi među putnicima. Misterija se produbljuje kako preživjeli postaju sumnjičavi jedni prema drugima.

10. Wayward

U mračnom gradiću Tall Pines, dvije tinejdžerke koje bježe iz škole za "problematičnu omladinu" udružuju se sa lokalnim policajcem da bi otkrile tamne tajne zajednice. Kako se zlokobna atmosfera pojačava, otkrivaju zlokobne rituale i duboko ukorenjene laži koje oblikuju živote stanovnika. Serija spaja misteriju, dramu i psihološki triler u jednu napetu priču.