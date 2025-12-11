Bolje od svega što se sada prikazuje: 7 mini SF serija koje će vam sigurno držati pažnju

Izdvojili smo sedam naslova koji će vam zasigurno držati pažnju jer imaju kvalitetnu priču koja je "spakovana" u malo epizoda.

U današnje vrijeme se čini da su mini-serije preuzele striming platforme, s obzirom da se uglavnom izbacuju kratke sezone od šest do osam epizoda, često bez namjere da ih pretvore u dugotrajne hitove.

Ako neka i postane popularna, dobije nastavak – ali sve rjeđe se planira nešto što će trajati godinama. U teoriji, manje epizoda znači više kvaliteta, ali praksa to baš i ne potvrđuje.

Mnogo današnjih mini-serija, pa čak i onih naučnofantastičnih, teško da mogu da pariraju staroj školi sa klasičnih televizijskih mreža.

Zato smo odlučili da zavirimo u prošlost i podsjetimo se kako se to nekada radilo. Izdvojili smo sedam old-school sci-fi mini-serija koje su i dalje bolje od većine onoga što se danas prikazuje na striming servisima.

Taken

Taken trejler Izvor: YouTube

Zamislite porodičnu sagu, samo što umjesto porodičnih ručkova imate vanzemaljce, otmice i misteriozne sposobnosti. Serija prati tri porodice tokom više decenija, dok se njihove sudbine sve više upliću sa "malim sivima". Malo drama, malo SF, malo "šta se ovdje zapravo dešava" – i sve to u Spebergovom stilu.

The Hitchhiker's Guide to the Galaxy

The Hitchhiker's Guide to the Galaxy Izvor: YouTube

Ovo je najotkačenije putovanje kroz svemir koje možete da zamislite. Jedan potpuno običan lik ni kriv ni dužan završi u svemiru tik pred uništenje Zemlje, i od tog trenutka kreće haos, filozofija i humor koji se ne može objasniti – samo prihvatiti. Uz priručnik koji zna sve!

Ascension (2014)

Ascension Official Trailer Izvor: YouTube

Zamislite svemirski brod lansiran 1960-ih, na kome generacije ljudi žive u retro-futurističkom miksu – malo "Mad Men", malo NASA. Sve teče po strogo utvrđenim pravilima, dok jedan neočekivani događaj ne pokrene lavinu otkrića. Ispostavi se da njihova misija možda i nije ono što su mislili… i da je istina mnogo, mnogo čudnija.

Ultraviolet

Ultraviolet Izvor: YouTube

Ovo je serija u kojoj su vampiri prikazani kao ozbiljna, moderna prijetnja – bez "šljokica", zaljubljivanja i drame. Tajna državna jedinica ih lovi koristeći tehnologiju i nauku. Sve djeluje realno, gotovo policijski, pa vampirski svijet izgleda kao nešto što bi moglo da se krije ispod radara savremenog Londona.

The Triangle (2005)

The Triangle trejler Izvor: YouTube

Grupa sasvim različitih ljudi dobija zadatak da razotkrije misterije Bermudskog trougla. Svaki novi trag ih vodi dublje u čudne vremenske pukotine, paralelne stvarnosti i događaje koji ruše zdrav razum. Ukratko – nikad ne znate da li će sljedeća scena biti logična ili "šta je ovo sad?“.

Battlestar Galactica (2003)

Battlestar Galactica trejler Izvor: YouTube

Čovječanstvo bježi kroz svemir od mašina koje je samo stvorilo – Cylona. Napetost, politika, intrige i stalno pitanje: "Ko je među nama robot?“ Serija je puna jakih momenata i preokreta, i često djeluje kao svemirska verzija političkog trilera.

The Lost Room

The Lost Room trejler Izvor: YouTube

Jedna obična motelska soba krije niz predmeta sa apsurdno moćnim sposobnostima. Glavni junak sasvim slučajno upada u taj svijet i pokušava da razumije pravila igre, a stvari se drastično zakomplikuju kada mu kćerka nestane u toj sobi. Avantura je misteriozna, brza i potpuno nepredvidiva.

