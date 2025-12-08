Vraća se jedna od najpopularnijih serija ikada: Izašao trejler za 5. sezonu, poznat i datum premijere

Radnja posljednje sezone sci-fi hita The Boys smještena je u distopijsku verziju Sjedinjenih Američkih Država, kojima sada faktički vlada Homlender.

Izvor: PrimeVideo/Printscreen

Amazon Prime Video objavio je prvi tizer za petu, ujedno i posljednju sezonu superherojske hit-serije "The Boys" (Momci). Završno poglavlje jedne od najprovokativnijih i najuticajnijih serija posljednje decenije stiže na proljeće 2026. godine, a prva najava jasno pokazuje da publiku čeka brutalna, krvava i haotična završnica.

Peta sezona "The Boys" biće premijerno prikazana 8. aprila 2026. godine, kada će na Prime Video platformi biti objavljene prve dvije epizode. Nakon toga, nove epizode izlaziće jednom sedmično, sve do velike finalne epizode zakazane za 20. maj 2026.

Homelanderova diktatura

Radnja posljednje sezone sci-fi hita smještena je u distopijsku verziju Sjedinjenih Američkih Država, kojima sada faktički vlada Homlender. Njegova moć više nije ograničena strukturama kompanije Vought, niti prividom demokratije — riječ je o otvorenoj diktaturi u kojoj njegovi nepredvidivi, narcisoidni i nasilni impulsi oblikuju društvo.

The Boys - Final Season Teaser Trailer | Prime Video Izvor: YouTube

Hjui, Maders Milk i Frenči zatočeni su u takozvanom Freedom Campu, dok Eni pokušava da organizuje otpor protiv gotovo nepobjedive sile. Odsustvo Kimiko dodatno pojačava osjećaj haosa i gubitka, a situacija izgleda potpuno bezizlazno.

Prekretnica nastupa povratkom Bili Bučera, koji je nakon događaja iz završnice četvrte sezone napustio ostatak ekipe. Sada se vraća spreman na ekstreman potez — virus koji bi mogao da uništi sve superljude zauvijek. Ova odluka pokreće lanac događaja koji, prema zvaničnom opisu, nepovratno mijenja svijet i sudbine svih likova. Kako autori ističu: ovo je kulminacija, veliko finale iz kog više nema povratka.

Impresivna glumačka ekipa

Tizer za trejler donosi i ponovno okupljanje Bučera, Juīja, Eni i ostatka tima, uz jasnu poruku da će, uprkos svemu, pokušati zajedno da spreče potpuni kolaps svijeta.

U finalnoj sezoni pojavljuju se:

Karl Urban, Džek Kvejd, Entoni Star, Erin Morijarti, Džared Padaleki, Džensen Eklz, Džesi T. Ašer, Laz Alonzo, Čejs Kroford, Tomer Kapon, Keren Fukušara, Kolbi Minifi, Kameron Kroveti, Suzan Hejvord, Valori Kari

Kreator i šouraner serije ostaje Erik Kripke, dok produkciju potpisuju Sony Pictures Television i Amazon MGM Studios, u saradnji sa Kripke Enterprises, Original Film i Point Grey Pictures.