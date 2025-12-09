Glumac pokazao kako izgleda snimanje intimnih odnosa u seriji: "Nema tih para za koje bih ovo radila"

Glumac Marko Petrić prikazao je kako izgleda jedan njegov radni dan.

Izvor: Facebook printscreen/ RTL.hr

Ako ste se ikada zapitali kako zaista izgleda snimanje intimnih odnosa u serijama i filmovima, glumac Marko Petrić je pokazao iz prvog reda. Naime, dok je jednu takvu scenu snimao za potrebe "Sjena prošlosti", serije koja je veoma popularna u Hrvatskoj, on je pokazao koliko članova ekipe se nalazi oko i iznad njega i partnerke. Pa, 'ajde se vi sada skoncetrišite na glumu, probudite emociju i strast i dočarajte ljubavni zanos koji svi očekuju da vide. Nije tako lako.

Pogledajte fotografije Marka Petrića

Poznati hrvatski glumac Marko Petrić na svom profilu podijelio zanimljiv kadar sa koleginicom Arijom Rizvić, koja u seriji tumači Blanku, dok zajedno leže u krevetu tokom snimanja jedne scene. Uz snimak je našalio se porukom: "Evo kako izgleda kada vas pitaju kako je snimati intimne odnose…" Nakon toga preusmjerio je kameru ka ostatku seta, pa otkrio da se oko njih nalazi čitava ekipa - kamermani, tonci i brojni članovi produkcije. Time je jasno pokazao da ono što na ekranu djeluje veoma intimno, u stvarnosti izgleda sasvim suprotno.

Podsjetimo, nedavno je na TikToku otkrio i kako je izgledala scena žustre rasprave, što je takođe izazvalo mnogo reakcija na društvenim mrežama. Ipak, ne toliko koliko je ovaj trenutak 'intimnosti'.

"Mnogi su tako krenuli"

"Ovaj sa merdevina ako padne na vas, ode intima u hitnu pomoć", "Ona ženska kod vrata mu je sigurno supruga", "Lijepo, pred publikom, pa da ne bude poslije nije se dogodilo", "Nema tih para za koje bih ovo radila", "Polako, mnogi 18+ glumci su tako krenuli", "Veća je strast kada imate veliko društvo sa kamerama, mikrofonima i svjetlom", samo je dio 'pristojnijih' komentara. Mnogo je tu bilo i onih eksplictno-duhovitih.

U privatnom životu Marko prolazi kroz posebno srećan period - sa suprugom Tinom čeka svoje prvo dijete. U razgovoru za RTL.hr otkrio je da su već izabrali ime za bebu i dodao da mu ta životna promjena donosi ogromnu radost, naglasivši da je to "najvažnija i najdragocjenija stvar koja mu se trenutno dešava".

A kako ona reaguje na ove prizore i scene - nije poznato - ali da joj je svejedno - nije sigurno!

Izvor: Žena.Blic