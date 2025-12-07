Kim Kardašijan radila za Madonu sa 8 godina: Plaćala je "kul narukvicama"

Kim Kardašijan otkrila način na koji joj je Madona platila da šeta njenog psa kada je imala 8 godina

Izvor: ABC / Planet / Profimedia/Youtube printscreen / Jay Shetty Podcast

Kim Kardašijan danas je uspješna milijarderka i preduzetnica, a ispostavlja se da je radila još od malih nogu. Imala je i jednog od najpoznatijih "šefova" na svijetu – Madonu.

Kim je bila gošća u emisiji The Graham Norton Show, gdje je potvrdila da nije bila samo Madonina komšinica dok je bila mala – već je šetala njenog psa.

"Kada sam imala osam godina, šetala sam njenog psa", prisjetila se.

Četrdesetpetogodišnjakinja je zatim otkrila kako je bila plaćena za svoje usluge. Nije bilo velikog čeka niti gomile keša. "Plaćala mi je onim, sjećate se, gumenim, neon narukvicama poput želea?", rekla je Kim. "Time me je platila."

Brajan Krston, koji je takođe bio gost u emisiji, našalio se: "Baš je škrta."

S obzirom na to koliko je tada Kim imala godina, ovo se dogodilo 1988. ili 1989. godine. Iako to nije bio novac, donijelo joj je dosta poena u školi. "Dala mi ih je u kutiji za cipele i sjećam se da sam došla u školu noseći ih, a sve drugarice su bile u fazonu: 'O, bože, ovo je prekul! Odakle ti to?' A ja sam rekla: 'Madona mi je dala'", prisjetila se Kim.

Kim je rekla da ju je Madona pitala da li još uvijek ima te narukvice, a ona je morala da prizna da ne zna šta se s njima desilo. Rekla je da je Madona reagovala riječima da je "izgubila najkul stvar na svijetu".

Gledajući unazad, Kim je rekla: "Kako sam mogla da se odreknem Madoninih narukvica? Voljela bih da ih još uvijek imam."

Ona nije bila jedina Kardašijanka koja je šetala njenog psa. U tome joj se pridružila i njena sestra Kortni. Kim je ovu priču podijelila i u emisiji Jimmy Kimmel Live 2024. godine, rekavši: "Kortni i ja smo poslije škole šetale njenog psa u zamjenu za njen nakit".