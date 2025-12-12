10 serija sa najvišim ocjenama: Na spisku policajci, mafijaši i dileri, a jedna od njih postala kultna u Srbiji

Popularna platforma IMDb ažurirala je spisak od 250 serija koje su korisnici te mreže ocjenili kao najbolja ostvarenja svih vremena.

IMDb je objavio ažuriranu listu najviše ocjenjenih televizijskih serija svih vremena, a na samom vrhu ponovo se našao "Breaking Bad", dok su britanski dokumentarni serijali dominirali ostatkom liste.

Rejting ove platforme smatra se najmerodavnijim jer ga kreiraju sami korisnici iz cijelog svijeta, kojih ima na milione.Ovaj spisak se redovno ažurira i pokazuje koje serije ostaju nezamenljive i decenijama od svojh premijera.

1. Breaking Bad - 9.5/10

I nakon više od decenije od završetka, priča o Volteru Vajtuostaje televizijski fenomen. Serija je poznata po brutalnoj tenziji, savršenom scenariju i vizuelno upečatljivim epizodama. Finale se i danas smatra jednim od najboljih u TV istoriji.

1. Breaking Bad - 9.5/10

2. Planet Earth II - 9.4/10

Impresivna dokumentarna serija Dejvida Atenboroa, sa snimcima koji pomjeraju granice televizijske produkcije. Prikazuje prirodu na način koji dotad nije viđen.

3. Planet Earth - 9.4/10

Preteča “Planet Earth II” i jedna od najlepše snimljenih serija ikada. Originalna serija koja je redefinisala prirodnjački žanr.

4. Band of Brothers - 9.4/10

Spektakularna ratna mini-serija Stivena Spilberga i Toma Henksa i dalje je nezaobilazno remek-djelo. Produkcija prati "Easy Company" tokom Drugog svjetskog rata. Iako kratka, serija je ostavila ogroman trag zahvaljujući emotivnoj dubini, istorijskoj preciznosti i svjedočanstvima preživjelih vojnika.

5. Chernobyl - 9.3/10

Mini-serija HBO-a o nuklearnoj katastrofi iz 1986. godine šokirala je svet brutalnom rekonstrukcijom događaja. Intenzitet, gluma i preciznost doveli su je u sam vrh najbolje ocjenjenih TV naslova ikada.

6. The Wire - 9.4/10

Realistični prikaz Baltimora smatra se jednom od najinteligentnijih i najkompleksnijih drama ikada napisanih. Kriminalistička drama koja se bavi američkim društvom kroz priče policije, dilera, političara, škola i novinara. Realizam i sociološka dubina doneli su joj kultni status.

7.Avatar: The Last Airbender - 9.3/10

Animirana serija koja je prevazišla format "crtanog filma". Avatar je mešavina epske fantastike, istočnjačke filozofije, humora i izuzetno snažnih likova. I dan-danas ima ogromnu bazu obožavalaca.

8. The Sopranos

"Sopranovi" su američka kriminalistička drama koja prati život Tonija Sopranа, mafijaškog bosa iz Nju Džerzija, koji pokušava da uskladi porodični život sa vođenjem kriminalne organizacije. Da bi se izborio sa stresom, Toni počinje da ide kod psihoterapeutkinje dr Melﬁ, što otvara priču o njegovim unutrašnjim konfliktima, napadima panike i pokušaju da ostane "normalan" čovek dok živi u svijetu nasilja.

9. Blue Planet II - 9.3/10

Još jedno Atenboroovo remek-djelo koje donosi fascinantan pogled u život okeana. Posvećeno je čudima i tajnama okeana. Zapanjujući kadrovi i snažna ekološka poruka učinili su je jednom od najkomentarisanijih dokumentarnih serija decenije.

10. Cosmos - 9.3/10

Bilo da je reč o verziji Karla Sagana ili Nila deGrasa Tajsona, ova naučna serija približava univerzum publici na fascinantan način. Jedan od najuticajnijih edukativnih projekata u istoriji televizije.

Što se tiče ostalih serija koje su stekle status kultnih, "Game of thrones" se nalazi na 13 mjestu sa ocjenom 9,2, "Šerlok" na 23. mjestu, "Office" na 27, a "Mućke" na 35. mestu sa ocjenom 9.

Što se tiče ostalih serija koje su stekle status kultnih, "Game of thrones" se nalazi na 13 mjestu sa ocjenom 9,2, "Šerlok" na 23. mjestu, "Office" na 27, a "Mućke" na 35. mestu sa ocjenom 9.

