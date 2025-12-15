Netflix serije koje "niko nije gledao": Svi ih potcjenjivali, a sve 3 dobijaju nastavke (Video)

Kada pomislite na Netflix serije prva asocijacija su vam "Stranger things", "Adolescence", "Wednesday" ili "Squid game"

Izvor: Netflix

Uz najveće Netfliks izdanje ikada, finalnu sezonu "Stranger Things-a", ove godine smo već gledali nove sezone serija "Squid Game", "Wednesday" i mnogih drugih.

Svi smo čuli za te velike Netflix naslove, ali malo njih je i obratilo pažnju na ostvarenja koje ćemo vam sada predstaviti - riječ je o najpotcjenjenijim Netflix serijama godine, koje bi morali da pogledate do kraja 2025.

"North of North"

"North of North" je Netflix projekat koji je istovremeno duhovit, emotivan i pomalo u duhu sapunice. Originalna komedija smještena je u malo mjesto u Nunavutu i prati priču Siaje (Ana Lambe), Inuitske žene koja samo pokušava da pregura dan u svom malom gradu.

Nakon mjeseci čekanja i razmišljanja da li će serija biti ukinuta, konačno smo saznali da je „North of North“ dobila zeleno svjetlo za sezonu 2. Trebalo bi da je gledamo tokom 2026. godine, ali tačan datum još nije poznat.

North of north Izvor: Netflix

"The Night Agent"

Druga sezona "The Night Agent-a" stigla je na Netfliks krajem januara, pa djeluje kao da je prošlo mnogo vremena. Iako je prošlo dosta, ova sezona je i dalje prilično potcjenjena. Prva sezona bila je ogroman hit, dok druga jednostavno nije dostigla isti nivo gledanosti. Ipak, mnogi smatraju da sezona 2 ima bolju priču, ujednačeniji tempo, jače glumačke nastupe i mnogo konfliktnijeg glavnog junaka.

U novoj sezoni, Piter (Gabrije Baso) je zvanično Night Agent, ali pošto jedna misija pođe po zlu, on se skriva pokušavajući da razotkrije novu misteriju. U međuvremenu, druga grupa planira veliki napad u SAD.

The Night Agent“ sezona 3 stiže vrlo brzo – Netflix je potvrdio da nova sezona stiže 19. februara 2026, sa 10 epizoda.

Night agent Izvor: Netflix

"The Four Seasons"

"The Four Seasons" je jedna od najpotcjenjenijih Netflix serija 2025 – možda čak i svih vremena. Serija je toliko dobra da je šteta što je nije gledalo više ljudi.

Nova Netflix komedija bazirana je na istoimenom filmu iz 1981. godine. Tina Fej je jedan od kreatora i ujedno glumi u seriji, uz briljantan ansambl. Ne viđa se često da komičarske legende poput Fej, Vila Fortea, Stiva Karela i Kolmana Dominga zajedno nose ovakav projekat.

Izvor: Netflix

Serija prati grupu prijatelja, koji su u romantičnim vezama, dok prolaze kroz uspone i padove života tokom jedne godine. A sada, serija ide u godinu broj dva – Netfli ju je veoma brzo obnovio za sezonu 2, koja stiže 2026.