Slomio je gledaoce i kažu da je najbolji u 2025. godini: Drama na Netfliksu već ima savršene ocjene

Veniti Fer uvrstio je "Train Dreams" među 11 najboljih filmova godine, a trenutno je dostupan na Netfliksu.

Izvor: Netflix

Napeti triler "Train Dreams" s Džoelom Edžertonom u glavnoj ulozi stigao je na Netfliks i izazvao lavinu emotivnih reakcija. Gledaoci ga opisuju kao "jedan od najboljih filmova 2025. godine", a mnogi priznaju da ih je duboko dirnuo.

Film, koji je režirao Klint Bentli, zasniva se na hvaljenoj noveli Denisa Džonsona. Radnja prati Roberta Greinjera, drvosječu i radnika na željeznici čiji je život, iako spolja jednostavan, pun neočekivane dubine i ljepote. U glavnim ulogama su Džoel Edžerton, Klifton Kolins Džunior i Felisiti Džouns, a film je već osvojio tri nagrade.

"Plakao sam"

Na društvenim mrežama gledaocima se savjetuje da film pogledaju što prije, kako bi izbjegli spojlere. Jedan od najglasnijih preporučilaca je TikTok profil Esi Rivjuz, koji redovno deli filmske preporuke.

Train Dreams | Official Trailer | Netflix Izvor: YouTube

"Bio je to jedan od meni najočekivanijih filmova godine“, otkrio je u svojoj objavi i dodao:

"Pogledao sam ga prije nekoliko nedjelja u bioskopu, ali moram ponovo da pričam o njemu sada kada sam ga opet pogledao, jer je zaista nevjerovatan film."

"Nisam plakao samo jednom, već dva puta. Toliko sam plakao da sam plakao čak i kada su se odjavne špice vrtila. Molim vas, pogledajte ga", glasio je drugi komentar.

"Train Dreams je redak film koji vas vodi na sveobuhvatno, nostalgično putovanje kroz život jednog čovjeka. Postao je jedan od mojih omiljenih filmova svih vremena. Džoel Edžerton je besprijekorno dirljiv. Ovo je svakako jedan od najboljih filmova godine", stoji u jednoj recenziji na stranici IMDb.

Podsjetimo, Veniti Fer uvrstio je "Train Dreams" među 11 najboljih filmova godine. Film je dostupan na Netfliksu.

