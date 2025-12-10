Serija iz 2017. nova je opsesija sa Netfliksa: Kritičari ne prestaju da je hvale, ima 91% na Rotten Tomatoes

Netfliks donosi poslasticu za ljubitelje trilera. "Mr. Mercedes", serija zasnovana na trilogiji Stivena Kinga o penzionisanom detektivu Bilu Hodžisu, prati lov na serijskog ubicu.

Izvor: Youtube printscreen / Peacock

Netfliks je na svoju sve dužu listu kriminalističkih drama dodao još jednu napetu seriju koju moraju da pogledaju svi ljubitelji ovog žanra, prenosi Tportal.

Ako ste ljubitelj detektivskih serija, ovo je prilika koja se ne propušta, jer se može pohvaliti impresivnih 91 odsto na Rotten Tomatoesu i odličnim kritikama gledalaca, a glumačka postava zaista je zvjezdana. Prije nego što pripremite kokice, evo svega što treba da znate o njoj.

Mr Mercedes serija trejler Izvor: Youtube / Peacock

"Mr. Mercedes", premijerno je prikazan na tadašnjem američkom kanalu Audience 2017. godine, zasniva se na serijalu romana Stivena Kinga, a radnja prati penzionisanog detektiva koga progoni serijski ubica.

O čemu se radi u Mr. Mercedes?

Penzionisani detektiv Bil Hodžis, koga serijski ubica progoni pismima i mejlovima, upušta se u opasnu i potencijalno kriminalnu misiju da bi zaštitio svoje bližnje i sebe.

Netfliksov opis serije glasi: "Penzionisanog detektiva progoni smrtonosni zločin koji nije uspeo da reši, pa kreće u lov na nemilosrdnog ubicu koji je namjerno svojim automobilom udario u gomilu ljudi."

Serija se može pohvaliti impresivnom glumačkom postavom: Brendan Glison glumi Hodžisa, Hari Tredavej igra Brejdija Hartsfilda, Holand Tejlor glumi Idu Silver, a Džastin Lupe Holi Gibni.

Šta gledaoci kažu o seriji?

Otako je prikazana 2017. godine, gledaoci na društvenim mrežama hvale "Mr. Mercedes" kao "seriju koju ne možeš da prestaneš da gledaš".

Na platformi X jedan korisnik je napisao: "Prva sezona Mr Mercedes je apsolutno briljantna. Svi glumci su odlični… posebno Brendan Glison i Hari Tredavej".

Drugi su dodali: "Briljantna izvedba Brendana Glisona u #mrmercedes. Prije nisam čuo za seriju, a sada ne mogu da prestanem da je gledam."