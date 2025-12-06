Više od 100 kritičara odabralo je najbolje filmove u 2025: Ovih 5 naslova se našlo na vrhu liste

U godišnjoj anketi časopisa Sajt end Saund učestvuje više od 100 međunarodnih kritičara, a svaki od njih bira deset najboljih filmova godine. Konačna lista sadrži ukupno 50 naslova, a mi vam donosimo 5 na vrhu liste.

Izvor: YT/printescreen/Leonardo Di Kaprio/Sinners/YT/PRINTSCREEN

U godišnjoj anketi časopisa Sajt end Saund učestvuje više od 100 međunarodnih kritičara, a svaki od njih bira deset najboljih filmova godine. Konačna lista sadrži ukupno 50 naslova, a mi vam donosimo 5 na vrhu liste.

Top 5 filmova za 2025.

1. "One battle after another" ("Jedna bitka za drugom")

Raskošni ep Pola Tomasa Andersona "Jedna bitka za drugom" proglašen je najboljim filmom godine u anketi časopisa Sajt end Saund za 2025. godinu, prenosi Dedlajn.

Režiser nije krio oduševljenje ovim velikim priznanjem."Iskreno, ovo mi oduzima dah", poručio je Anderson u pisanoj izjavi. "Sjećam se da sam čitao Sajt end Saund, kao i svi mi, još od malih nogu, a sada doživjeti da moj film proglase najboljim u godini... To je nevjerovatno. Jedva čekam da vidim kako će izgledati u štampi. Prva reakcija mi je bila: 'Je*ote, da!', i stojim iza toga!"

One Battle After Another | Official Trailer 2 Izvor: YouTube

Radnja: Bob je nekadašnji revolucionar kojem su dani slave odavno prošli. Živi u oblaku paranoje, pod uticajem droga i alkohola, skriven od svijeta, zajedno sa svojom hrabrom i samostalnom ćerkom Vilom (Willa). Kada se njegov stari neprijatelj ponovo pojavi, a Vilo nestane, Bob kreće u očajničku potragu. Otac i ćerka suočavaju se sa posljedicama života koji su godinama pokušavali da ostave iza sebe.

2. "Sinners" ("Grešnici")

Odmah iza Andersonovog filma, na drugom mjestu našao se kino-hit Rajana Kuglera "Grešnici".

Radnja: Nastojeći da pobjegnu od prošlosti koja ih progoni, blizanci (Majkl Bi Džordan) vraćaju se u rodni grad da započnu novi život. Ali tamo ih čeka nešto još mračnije - sila koja jedva čeka da ih ponovo proguta.

Sinners | Official Trailer Izvor: YouTube

3. "The Mastermind" ("Mastermajnd")

Treće mjesto pripalo je kriminalističkoj komediji "Mastermajnd" rediteljke Keli Rajhhardt.

Radnja: U mirnom predgrađu Masačusetsa 1970-ih, nezaposleni porodični čovjek i amaterski kradljivac umjetnina Džej Bi Muni odlučuje da izvede svoju prvu veliku krađu. Muzej je izvidio, saradnike okupio, a plan djeluje savršeno. Barem tako on misli.

The Mastermind trejler Izvor: Youtube / MUBI

4. "Sirāt"

Film "Sirat" Olivjera Laksea je na četvrtom mjestu.

Radnja: Otac (Serhi Lopes) i njegov sin stižu na rejv duboko u planinama južnog Maroka. Tamo pokušavaju da pronađu Mar, ćerku i sestru, koja je nestala prije nekoliko mjeseci na jednoj od takvih beskrajnih, neprospavanih žurki. Okruženi elektronskom muzikom i sirovim, gotovo zastrašujućim osjećajem slobode, dijele njenu fotografiju iznova i iznova. Nada polako blijedi, ali ne odustaju. Pridružuju se grupi partijanera koji odlaze na posljednju žurku usred pustinje. Kako zalaze dublje u usijanu divljinu, putovanje ih primorava da se suoče sa sopstvenim granicama.

Sirat trejler film Izvor: YouTube / Madman Films

5. "The Secret Agent" ("Tajni Agent")

Pet najboljih ostvarenja ove godine zaokružuje "Tajni agent" reditelja Klebera Mendonse Filja.

Radnja: Brazil, 1977. Marčelo, stručnjak za tehnologiju u ranim četrdesetim godinama, nalazi se u bjekstvu. U nadi da će se ponovo povezati sa sinom, odlazi u Resife tokom karnevala. Međutim, ubrzo shvata da grad nije sigurno utočište kakvom se nadao.

The secret agent trejler film Izvor: Youtube / NEON

(Mondo.rs)