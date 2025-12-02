Odbili su da snime "kliše" i osvojili svijet: Hit na Netfliksu ubjedljivo #1 po gledanosti

Čak i zaplet u filmu "Jingle Bell Heist" odstupa od standardne formule – nema ambiciozne korporativne junakinje koju "kroti" porodično orijentisani muškarac.

Prošlo je tek nekoliko sedmica od početka godišnje božićne ponude na Netfliksu, a standardi su već pali ispod nule. U filmovima "A Merry Little Ex-Mas" sa Alisijom Silverstoun i "Champagne Problems" sa Minkom Keli, radnja je vođena tromo i jeftino, bez ikakvog prazničnog sjaja, čime je za naredni period postavljen vrlo nizak prag očekivanja.

Zbog toga, iako u najnovijem prazničnom ostvarenju "Jingle Bell Heist" nema ničeg posebno spektakularnog, ovaj kriminalistički film pretvoren u romansu ipak ima dovoljno elemenata koji ga izdvajaju od mnogo slabije konkurencije. Umjesto da se radnja odvija u nekom izmišljenom "Snežnobylu" ili drugom tipičnom američkom gradiću (a snima se u Kanadi), film je zaista sniman u Londonu tokom Božića 2023. godine, pod rediteljskom palicom Majkla Fimognarija, dugogodišnjeg kamermana Majka Flanagana.

Pogledajte trejler za "Jingle Bell Heist" u nastavku:

Grad u ovom projektu odrađuje veliki dio posla – pubovi, male kafeterije i glavne ulice stvaraju autentičnu prazničnu atmosferu bez potrebe za sve prisutnijim i sve lošijim CGI snijegom.

Tu su i uloge britanskih komičara poput Pitera Serafinoviča i sjajne Lusi Panč, dok se na soundtracku nalaze alternativne praznične pesme grupe Low i Run-DMC, umesto još jedne jeftine obrade hita All I Want for Christmas Is You. Čak i zaplet odstupa od standardne formule – nema ambiciozne korporativne junakinje koju "kroti" porodično orijentisani muškarac. Ovo možda ne djeluje revolucionarno, ali u svijetu generičnih i često lenjih Netfliks božićnih filmova – predstavlja pomak.

Radnja filma

Za razliku od klišea "djevojka iz grada upoznaje momka iz malog mjesta", ovde se oboje zaljubljenih već nalaze u Londonu i muče slične muke. Amerikanka Sofi, koju igra Olivija Holt, brine o bolesnoj majci dok radi dva posla, uključujući i onaj u robnoj kući pred praznike (snimanoj u zgradi koja samo pokušava da izgleda kao robna kuća). Nik, čiji lik tumači Konor Svindels iz serije "Sex Education", bivši je osuđenik koji pokušava da obezbijedi stabilnost za bivšu partnerku i kćerku, radeći daleko ispod svojih mogućnosti u prodavnici mobilnih telefona.

Oboje imaju talenta za krađu, što dovodi do njihovog susreta i zajedničkog plana: da opljačkaju Maksvela Sterlinga, bahatog milionera i vlasnika robne kuće. I to, naravno, na Badnje veče.

Film se ne pretvara da je "pojedi-bogate" satira (nije Home Alone susreće Parasite), ali unošenje klasne frustracije u praznični film u ovom trenutku zapravo je zanimljiv potez. Sofina odluka da majku vrati u Veliku Britaniju zasniva se na tome što ne može da priušti zdravstvenu njegu u SAD, dok ni NHS nema mogućnosti da ponudi eksperimentalne terapije koje su dostupne samo privatno. Nikova ogorčenost prema Sterlingu potiče iz starog osiguravajućeg skandala u kojem je on bio žrtveno jagnje. Njih dvoje povezuje osjećaj da je "sistem protiv njih" i želja da povrate ono što smatraju da im pripada.

Sam plan pljačke, koji je osmislila Ebi Mekdonald, romanopisac i scenaristkinja Bridgertona, nije toliko britak koliko bi trebalo (iako muzika pokušava da prizove Ocean’s Eleven), ali posljednji čin donosi nekoliko solidnih iznenađenja koja podižu tenziju i nivo angažovanosti.

Holt i Swindells čine dobar par sa primesama hemije, ali dijalozi često ostaju "previše bež", kao da su ostali u prvoj verziji scenarija. Mekdonald se bori da isporuči humor koji stalno očekujemo (mada je scenario bio na „Black List“ 2022. godine, očigledno mu je trebalo dodatno dotjerivanje). Postoji jedna scena sa duplim "tajnim slušalicama" koja je dobra ideja, ali nije toliko duhovita koliko bi mogla da bude. Lusi Panč ostaje najpouzdaniji izvor komedije – daje maksimum iz onoga što je dobila, ali joj film jednostavno ne daje dovoljno prostora.

Ipak, problem nastaje kada se jedan ovakav film izdigne makar malo iznad osrednjosti – odmah poželimo da bude još bolji. Za sada, „Jingle Bell Heist“ predstavlja najprijatnije iznenađenje božićne sezone na Netfliksu.