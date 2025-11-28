Top 3 Netfliks filma za vikend: Najgledaniji naslovi koje ne treba da propustite

Vikend je pred nama, a u nastavku je spisak filmova koji su nezaobilazni za bindžovanje.

Izvor: YouTube/Netflix

Netfliks je u 2025. godini uvrstio brojna maestralna ostvarenja u svoju već ogromnu kolekciju filmova, a u slučaju da i dalje ne znate šta biste gledali, tu smo da vam malo pomognemo.

Pred nama je veoma hladan i kišni vikend, a mi vam donosimo 3 ostvarenja koja su nezaobilazna za one koji vole bindžovanje i napete akcije, ali i romantiku.

Heart of Stone

Akcioni triler sa špijunskim elementima koji osvaja brzim tempom i napetim zapletom. U glavnim ulogama su Gal Gadot i Džejmi Dornan, ona kao globalna agentkinja, angažovana da zaštiti misteriozni AI uređaj poznat kao "The Heart".

Heart of Stone | Gal Gadot | Official Trailer | Netflix Izvor: YouTube

Kada tajna tehnologija padne u pogrešne ruke, kreće smrtonosna igra mačke i miša širom Evrope.

Jewel Thief – The Heist Begins

Za one koji vole kriminalističke filmove: ovaj indijski triler iz 2025. je brzo osvojio publiku — našao se visoko među najgledanijim neengleskim filmovima na Netfliksu. Glavne uloge igraju Saif Ali Kan i Nikita Duta.

Jewel Thief - The Heist Begins | Saif Ali Khan, Jaideep Ahlawat | Official Trailer | Netflix Izvor: YouTube

Radnja prati sofisticiranu krađu dragocenosti — plan je detaljan, napetost konstantna, a preokreti održavaju neizvjesnost do kraja. Film kombinuje akciju, dramatične momente i karaktere koji se bore ne samo sa zakonom, nego i sa sopstvenim moralom. Idealan je za vikend.

The Life List

Ako želiš nešto laganije, emotivnije i sa dozom romantike, ovo je dobar izbor. Glavne uloge imaju Sofija Karson i Kajl Alen. Film prati ženu koja nakon majčine smrti nasljeđuje "listu želja" iz mladosti, mora da ispuni sve stavke prije nego što dobije nasljedstvo.

The Life List | Official Trailer | Netflix Izvor: YouTube

Radnja je jednostavna, ali dirljiva: to je priča o životu, greškama, drugim šansama i ljubavi.

Nije spektakularan, ali je baš zato savršen za opušteno veče, sa tugom, smijehom i razmišljanjem o onome što je zaista važno.