Top 3 Netfliks filma za vikend: Najgledaniji naslovi koje ne treba da propustite

Vikend je pred nama, a u nastavku je spisak filmova koji su nezaobilazni za bindžovanje.
Netfliks je u 2025. godini uvrstio brojna maestralna ostvarenja u svoju već ogromnu kolekciju filmova, a u slučaju da i dalje ne znate šta biste gledali, tu smo da vam malo pomognemo.
Pred nama je veoma hladan i kišni vikend, a mi vam donosimo 3 ostvarenja koja su nezaobilazna za one koji vole bindžovanje i napete akcije, ali i romantiku.
Heart of Stone
Akcioni triler sa špijunskim elementima koji osvaja brzim tempom i napetim zapletom. U glavnim ulogama su Gal Gadot i Džejmi Dornan, ona kao globalna agentkinja, angažovana da zaštiti misteriozni AI uređaj poznat kao "The Heart".
Kada tajna tehnologija padne u pogrešne ruke, kreće smrtonosna igra mačke i miša širom Evrope.
Jewel Thief – The Heist Begins
Za one koji vole kriminalističke filmove: ovaj indijski triler iz 2025. je brzo osvojio publiku — našao se visoko među najgledanijim neengleskim filmovima na Netfliksu. Glavne uloge igraju Saif Ali Kan i Nikita Duta.
Radnja prati sofisticiranu krađu dragocenosti — plan je detaljan, napetost konstantna, a preokreti održavaju neizvjesnost do kraja. Film kombinuje akciju, dramatične momente i karaktere koji se bore ne samo sa zakonom, nego i sa sopstvenim moralom. Idealan je za vikend.
The Life List
Ako želiš nešto laganije, emotivnije i sa dozom romantike, ovo je dobar izbor. Glavne uloge imaju Sofija Karson i Kajl Alen. Film prati ženu koja nakon majčine smrti nasljeđuje "listu želja" iz mladosti, mora da ispuni sve stavke prije nego što dobije nasljedstvo.
Radnja je jednostavna, ali dirljiva: to je priča o životu, greškama, drugim šansama i ljubavi.
Nije spektakularan, ali je baš zato savršen za opušteno veče, sa tugom, smijehom i razmišljanjem o onome što je zaista važno.