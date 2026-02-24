Evropljani kupuju manje: Prodaja novih automobila pala prvi put od juna, jedan model ima dramatične brojke

Podaci dolaze u vrijeme velike transformacije u evropskoj automobilskoj industriji, jer se tradicionalni proizvođači bore sa konkurencijom jeftinijih kineskih modela i odloženim pritiskom za dekarbonizaciju.

Izvor: barmalini/Shutterstock

Prodaja novih automobila u Evropi pala je u januaru na godišnjem nivou, što je prvi takav pad od juna, pokazali su podaci Evropskog udruženja proizvođača automobila (ACEA). Pad je pokrenut slabijim rezultatima na glavnim tržištima kao što su Njemačka, Francuska, Belgija i Poljska, dok je najveći pad zabilježen u Norveškoj, gdje su registracije novih automobila, indikator prodaje, pale za čak 76 procenata u poređenju sa istim mjesecom 2025. godine, izvještava Rojters.

Podaci dolaze u vrijeme velike transformacije u evropskoj automobilskoj industriji, jer se tradicionalni proizvođači bore sa konkurencijom jeftinijih kineskih modela i odloženim pritiskom za dekarbonizaciju. Takođe se suočavaju sa još neizvjesnijim trgovinskim okruženjem nakon što je Vrhovni sud Sjedinjenih Država presudio da je većina američkih tarifa nezakonita, što dodatno komplikuje poslovanje.

Prema podacima ACEA, prodaja u Evropskoj uniji, Ujedinjenom Kraljevstvu, Švajcarskoj, Norveškoj i Islandu pala je za 3,5 odsto na ukupno 961.382 automobila u januaru. Pad je bio posebno dramatičan kod registracija benzinskih automobila, koje su pale za oko 26 odsto u odnosu na prethodni januar. Pad se posebno osjetio u Francuskoj, gdje je iznosio 49 odsto, i u Njemačkoj, gdje je iznosio 30 odsto. Kao rezultat toga, tržišni udio benzinskih automobila u Evropi pao je sa skoro trećine na nešto više od petine u tom periodu.

Prodaja e-automobila porasla

S druge strane, prodaja potpuno električnih automobila porasla je za oko 14 odsto, plug-in hibrida za 32 odsto, a hibridno-električnih vozila za šest odsto. Zajedno, ova vozila su činila čak 69 odsto novih registracija, što je značajno povećanje u poređenju sa 59 odsto koliko su činili u januaru 2025. Ovo jasno pokazuje da se preferencije kupaca brzo mjenjaju u korist elektrifikovanih pogonskih sklopova, uprkos opštem padu tržišta.

Posmatrajući pojedinačne proizvođače, nekoliko velikih imena je zabeležilo pad prodaje. Registracije Folksvagena pale su za 3,8 odsto, BMV-a za 5,7 odsto, Renoa za 15 odsto, a Tojote za 13,4 odsto. Međutim, bilo je i pobjednika, pa su Stelantis i Mercedes zabilježili rast od 6,7 i 2,8 odsto, respektivno. Apsolutni pobjednik mjeseca bio je kineski BYD, čija je prodaja skočila za nevjerovatnih 165 odsto, nastavljajući snažan prodor na evropsko tržište.

Američki proizvođač električnih automobila Tesla nastavio je negativan trend sa padom od 17 odsto u odnosu na prethodnu godinu. Prema ACEA, ovo je trinaesti mesec zaredom u kojem je prodaja Tesle pala, što signalizira rastuće izazove za nekada nedodirljivog lidera u segmentu električnih vozila.

(EUpravo zato)