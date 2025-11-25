logo
"Za Oskara": Scena iz novog napetog Netfliksovog trilera hit na TikToku (Video)

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Oprez! Tekst sadrži spojlere. Novi Netfliksov triler "Zvijer u meni" ("The Beast in Me") postao je ogroman hit, a jedna scena postala je viralna na društvenim mrežama.

Scena iz "The beast in me" hit na TikToku Izvor: TikTok/Netflix

Kler Dejns i Metju Ris glume komšije sa problematičnom prošlošću, upletenih u napetu igru mačke i miša koja istražuje opsesiju, saučesništvo i opasne narative koje stvaramo o drugima u eri izolacije i nepovjerenja.

Serija "Zvijer u meni", koja se odnedavno može pratiti na popularnom striming servisu Netfliksu, ponovo spaja Kler Dejns sa Hovardom Gordonom, jednim od autora hit serije "Domovina".

Pogledajte trejler:

The Beast in Me | Official Trailer | Netflix
Izvor: YouTube

Ples uz "Psycho Killer"

Postoji trenutak pri kraju serije kada napetost na trenutak popusti uz taktove pjesme "Psycho Killer" grupe Talking Heads, i nekoliko plesnih pokreta Metjua Risa.

@netflixThe playlist is sending an SOS#TheBeastInMe♬ original sound - Netflix

"Da li je to bila lakoća?" pita se Ris s potpunim sarkazmom. "Da li smo to morali nametnuti publici? Siguran sam da će neki reći: 'Šta mu je s kukovima?' Drugi bi mogli reći: 'To nisu njegovi kukovi. To mu je karlica. Možda je kao dijete imao rahitis ili dječiju paralizu.'"

Na to se Dejns nadovezuje kroz smijeh: "Rahitični Ris."

"Genijalno, zaslužuje Oskara"

Netfliks je ovaj trenutak izdvojio kao "savršen", a mnogi u komentarima ističu "odličnu hemiju" između glumaca, kao i izbor hita iz 1977. godine.

"Metju Ris je tako talentovan", "Obožavam ovu scenu", "Metju je jezivo dobar", "Genijalno, zaslužuje Oskara", "Ovo mi je najdraža scena", "Netfliks je ovo odlično odradio" i "Rasturio je u ovoj sceni, najbolji dio serije", samo su neki od brojnih komentara na TikToku.

Hit na Netfliksu

U seriji kreatora Gejba Rotera, Dejns glumi Egi Vigs, cijenjenu autorku koja se bori s gubitkom sina i kreativnom blokadom dok pokušava da napiše knjigu o neobičnom prijateljstvu sutkinje Rut Bejder Ginsburg i sudije Antonina Skalije.

Njen život se mijenja kada se u susjedstvo doseli Nil Džarvis (Ris), harizmatični i moćni preduzetnik koji je nekada bio glavni osumnjičeni za ubistvo svoje supruge. Istovremeno ga se bojeći i osjećajući neobjašnjivu privlačnost, Egi ga pretvara u temu svoje nove knjige, nadajući se da će, progoneći njegove demone, uspjeti da pobjegne od sopstvenih, piše Index.hr.

Anketa

Da li ste gledali seriju "The Beast in Me?"

  • Da, odlična je!

    0% (0)

  • Ne, planiram

    0% (0)

  • Da, nije mi se svidjela

    0% (0)

Da li ste gledali seriju "The Beast in Me?"

Rezultati

(Mondo.rs)

