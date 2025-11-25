"Za Oskara": Scena iz novog napetog Netfliksovog trilera hit na TikToku (Video)

Oprez! Tekst sadrži spojlere. Novi Netfliksov triler "Zvijer u meni" ("The Beast in Me") postao je ogroman hit, a jedna scena postala je viralna na društvenim mrežama.

Kler Dejns i Metju Ris glume komšije sa problematičnom prošlošću, upletenih u napetu igru mačke i miša koja istražuje opsesiju, saučesništvo i opasne narative koje stvaramo o drugima u eri izolacije i nepovjerenja.

Serija "Zvijer u meni", koja se odnedavno može pratiti na popularnom striming servisu Netfliksu, ponovo spaja Kler Dejns sa Hovardom Gordonom, jednim od autora hit serije "Domovina".

Ples uz "Psycho Killer"

Postoji trenutak pri kraju serije kada napetost na trenutak popusti uz taktove pjesme "Psycho Killer" grupe Talking Heads, i nekoliko plesnih pokreta Metjua Risa.

"Da li je to bila lakoća?" pita se Ris s potpunim sarkazmom. "Da li smo to morali nametnuti publici? Siguran sam da će neki reći: 'Šta mu je s kukovima?' Drugi bi mogli reći: 'To nisu njegovi kukovi. To mu je karlica. Možda je kao dijete imao rahitis ili dječiju paralizu.'"

Na to se Dejns nadovezuje kroz smijeh: "Rahitični Ris."

"Genijalno, zaslužuje Oskara"

Netfliks je ovaj trenutak izdvojio kao "savršen", a mnogi u komentarima ističu "odličnu hemiju" između glumaca, kao i izbor hita iz 1977. godine.

"Metju Ris je tako talentovan", "Obožavam ovu scenu", "Metju je jezivo dobar", "Genijalno, zaslužuje Oskara", "Ovo mi je najdraža scena", "Netfliks je ovo odlično odradio" i "Rasturio je u ovoj sceni, najbolji dio serije", samo su neki od brojnih komentara na TikToku.

Hit na Netfliksu

U seriji kreatora Gejba Rotera, Dejns glumi Egi Vigs, cijenjenu autorku koja se bori s gubitkom sina i kreativnom blokadom dok pokušava da napiše knjigu o neobičnom prijateljstvu sutkinje Rut Bejder Ginsburg i sudije Antonina Skalije.

Njen život se mijenja kada se u susjedstvo doseli Nil Džarvis (Ris), harizmatični i moćni preduzetnik koji je nekada bio glavni osumnjičeni za ubistvo svoje supruge. Istovremeno ga se bojeći i osjećajući neobjašnjivu privlačnost, Egi ga pretvara u temu svoje nove knjige, nadajući se da će, progoneći njegove demone, uspjeti da pobjegne od sopstvenih, piše Index.hr.

