"Za Oskara": Scena iz novog napetog Netfliksovog trilera hit na TikToku (Video)

Oprez! Tekst sadrži spojlere. Novi Netfliksov triler "Zvijer u meni" ("The Beast in Me") postao je ogroman hit, a jedna scena postala je viralna na društvenim mrežama.
Kler Dejns i Metju Ris glume komšije sa problematičnom prošlošću, upletenih u napetu igru mačke i miša koja istražuje opsesiju, saučesništvo i opasne narative koje stvaramo o drugima u eri izolacije i nepovjerenja.
Serija "Zvijer u meni", koja se odnedavno može pratiti na popularnom striming servisu Netfliksu, ponovo spaja Kler Dejns sa Hovardom Gordonom, jednim od autora hit serije "Domovina".
Pogledajte trejler:
Ples uz "Psycho Killer"
Postoji trenutak pri kraju serije kada napetost na trenutak popusti uz taktove pjesme "Psycho Killer" grupe Talking Heads, i nekoliko plesnih pokreta Metjua Risa.
"Da li je to bila lakoća?" pita se Ris s potpunim sarkazmom. "Da li smo to morali nametnuti publici? Siguran sam da će neki reći: 'Šta mu je s kukovima?' Drugi bi mogli reći: 'To nisu njegovi kukovi. To mu je karlica. Možda je kao dijete imao rahitis ili dječiju paralizu.'"
Na to se Dejns nadovezuje kroz smijeh: "Rahitični Ris."
"Genijalno, zaslužuje Oskara"
Netfliks je ovaj trenutak izdvojio kao "savršen", a mnogi u komentarima ističu "odličnu hemiju" između glumaca, kao i izbor hita iz 1977. godine.
"Metju Ris je tako talentovan", "Obožavam ovu scenu", "Metju je jezivo dobar", "Genijalno, zaslužuje Oskara", "Ovo mi je najdraža scena", "Netfliks je ovo odlično odradio" i "Rasturio je u ovoj sceni, najbolji dio serije", samo su neki od brojnih komentara na TikToku.
Hit na Netfliksu
U seriji kreatora Gejba Rotera, Dejns glumi Egi Vigs, cijenjenu autorku koja se bori s gubitkom sina i kreativnom blokadom dok pokušava da napiše knjigu o neobičnom prijateljstvu sutkinje Rut Bejder Ginsburg i sudije Antonina Skalije.
Njen život se mijenja kada se u susjedstvo doseli Nil Džarvis (Ris), harizmatični i moćni preduzetnik koji je nekada bio glavni osumnjičeni za ubistvo svoje supruge. Istovremeno ga se bojeći i osjećajući neobjašnjivu privlačnost, Egi ga pretvara u temu svoje nove knjige, nadajući se da će, progoneći njegove demone, uspjeti da pobjegne od sopstvenih, piše Index.hr.
