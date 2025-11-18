logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

5 najboljih sitkoma iz '80-ih kakvi se više ne snimaju: Sve što vam je potrebno da se oraspoložite kad imate loš dan

5 najboljih sitkoma iz '80-ih kakvi se više ne snimaju: Sve što vam je potrebno da se oraspoložite kad imate loš dan

Autor Jelena Sitarica
0

Ukoliko ste raspoloženi za salvu smijeha i razbibrigu, u pravom smislu te riječi, bacite pogled na stare serije koje su milioni obožavali osadmesetih, s razlogom...

5 najboljih sitkoma iz '80-ih kakvi se više ne snimaju Izvor: printscreen/youtube/SoulMediaDenmark/arah Com Ípsilon/Warner Bros. Classics/Hulu

Koliko puta vam se dogodilo da upalite tv ili gledate izbor filmova i serija na popularnim striming servisima u potrazi za novim naslovima koji bi vas opustili i nasmijali, a da jednostavno ne možete da nađete išta što odgovara tom zadatku. 

Novim serijama, naročito komedijama, u 99% slučajeva fali ono nešto što su imali sitkomi osamdesetih i devedesetih - priče koje su tople i prepune sjajne hemije među likovima – porodicom, prijateljima ili kolegama.

Zato smo izdvojili 5 sitkoma iz osamdesetih, koji će vam definitivno popraviti dan i izmamiti osmijeh na lice:

1. Growing Pains

Growing Pains
Izvor: YouTube

Serija prati porodicu Siver, gdje tata psiholog radi od kuće kako bi bio bliže djeci, dok mama karijeristkinja pokušava da balansira posao i kuću. Njihova djeca tinejdžeri stalno upadaju u nestašluke, pa se svaki dan pretvori u malu porodičnu avanturu. Fokus je na toplim, ali urnebesnim situacijama koje smo manje ili više svi proživeli kao djeca.

2. Family Ties

Family Ties
Izvor: YouTube

Ovde upoznajemo porodicu Keton – roditelje hipike i njihovog sina Aleksa koji je potpuno suprotno, ambiciozan i opsednut karijerom. Upravo taj sudar kultura pod istim krovom pravi gomilu komičnih scena. Serija je šarmantna kombinacija porodičnih lekcija i duhovitih generacijskih razlika.

3. Murphy Brown

"Murphy Brown" scena
Izvor: YouTube

Murfi Braun je oštra, duhovita televizijska novinarka koja se ne plaši da kaže šta misli. Pratimo njen haotičan, ali zabavan život u redakciji, gdje se stalno bori sa nevjerovatnim kolegama, urednicima i sopstvenim gafovima. Serija spaja humor, karijeru i lične izazove na vrlo simpatičan način.

4. Night Court

Night Court
Izvor: YouTube

Radnja je smještena u noćnu smjenu njujorškog suda, gdje se pojavljuju najluđi likovi i najčudniji slučajevi. Mladi sudija Harija Anderson vodi ovu ekipu kroz šareni haos svakodnevice. Serija je čista komedija apsurda, idealna za isključivanje mozga i dobru zabavu.

5. The Golden Girls

The Golden Girls trejler
Izvor: YouTube

Četiri dame u "zlatnim godinama" žive zajedno u Majamiju i dokazuju da život tek tad postaje zanimljiv. Svaka ima svoju posebnu narav, što vodi do urnebesnih dijaloga, malih drama i dirljivih trenutaka. Serija koja odiše toplinom, duhovitim replikama i definitivno će biti prava terapija smijehom.

Možda će vas zanimati

Tagovi

serije serija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA