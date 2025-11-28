m:tel TV preporuke: Od akcije do romantike - sve na jednom mjestu

Opustite se u svom omiljenom kutku doma uz najbolje filmske i serijske sadržaje

Izvor: HBO

Na TV kanalu HBO u subotu, 29. novembra u 20 časova možete pogledati briljantan akcioni film „Le Man '66: Slavna 24 sata“, koji nas vodi u svijet borbi za prestiž u automobilskoj industriji.

Dobitnici Oskara, Met Dejmon i Kristijan Bejl, glume u filmu „Le Man '66: Slavna 24 sata“, zasnovanom na istinitoj priči o američkom vizionarskom konstruktoru automobila, Kerolu Šelbiju (Dejmon), i neustrašivom vozaču britanskog porijekla, Kenu Majlsu (Bejl), koji su se zajedno borili protiv korporativnog pritiska, zakona fizike i ličnih demona da bi konstruisali revolucionarni trkački automobil za kompaniju Ford i nadjačali nepobjedive trkačke automobile Enca Ferarija na trci „24 sata Le Mana“ u Francuskoj 1966. godine.

Izvor: Epic Drama

Film „Ljubavnik ledi Četerli“ je romantična drama koja je na programu u nedjelju, 30. novembra u 23 časa na TV Epic Drama.

Kada muž ledi Četerli postaje impotentan posle Prvog svjetskog rata, ona se zaljubljuje u namrgođenog lovočuvara Melorsa. Ovo je afera u kojoj se ljubav sukobljava sa klasom. Ova najnovija ekranizacija slavnog romana snimljena je u izvrsnoj BBC-jevoj produkciji s odlično odabranim glumcima.

Izvor: Pink Movies

"Dobro došli u Akapulko“ je akciona komedija koju će te moći da pogledate u ponedjeljak, 1. decembra u 17 časova na Pink Movies.

Dizajner video-igrica, Met But, ima posljednju šansu da spasi svoju posrnulu karijeru- na dodjeli nagrada za najbolje video-igrice u Novom Meksiku, predstaviće svoj najveći projekat. Dok čeka na svoj let, na aerodromu sreće prijatelja, sa kojim popije nekoliko pića. Ispostaviće se, previše pića, jer umjesto u Novi Meksiko, Met stiže u državu Meksiko, tačnije Akapulko. Odjednom, za petama su mu policija, kriminalci i plaćeni ubica, jer svi traže misteriozni paket koje je prokrijumčario, a o čemu on nema pojma.

Izvor: b92

U srijedu, 3. decembra na TV B92 od 22.45 časova možete pogledati dramski triler „Pravedno ubistvo“. Glavne uloge tumače Al Paćino i Robert de Niro.

Njujorški detektivi Tom Turk Kovan i Dejvid Ruster Fisk su pred krajem detektivske karijere i pitanje je vremena kada će otići u zasluženu penziju. Partneri su već trideset godina, pa su postali i najbolji prijatelji. Ali, kada dođe vrijeme da se povuku i iza sebe ostave lopove, ubice i sve ostalo što nosi posao detektiva, njih dvojica ne mogu to da urade. Prije nego što predaju značke, ostao je još jedan zločin koji bi trebalo riješiti - okrutno ubistvo zloglasnog makroa koje je, čini se, povezano s jednim njihovim starim, riješenim slučajem…

Izvor: Superstar TV

U TS Media videoteci preporučujemo nove uzbudljive epizode serije „Zlatni dani“.

"Zlatni dani" predstavljaju romantičnu komediju punu humora, namijenjenoj cijeloj porodici koja vraća emocije i nježnost na male ekrane. Radnja je smještena u savremenom Beogradu, dok su likovi obučeni i stilizovani u retro stilu ranih sedamdesetih godina prošlog vijeka. Ova pomalo uvrnuta ali svjesna odluka dramskog pisca Gordana Mihića referiše na neka romantičnija i veselija vremena. U samom središtu je priča o naizgled običnom paru, Laletu i Maci koji poslije promašenih brakova iz kojih oboje imaju djecu, Lale tinejdžera Makarončeta, a Maca devetogodišnju djevojčicu Micu ponovo pronalaze ljubav.

TS Media videoteka donosi vam bogatu ponudu igranih serija, filmova, dokumentarnih emisija, muzičkog i dječijeg programa, podkasta i edukativnog sadržaja domaće produkcije. TS Media videoteka dostupna je svim m:tel IPTV korisnicima bez naknade do 15. januara.

Za više informacija o sadržajima m:tel IPTV-ja, m:SAT-a i ON TV-a posjetite mtel.ba/tv-svijet.