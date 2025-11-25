logo
„Ako ćutimo, one su same“ - m:tel pokreće serijal razgovora o nasilju nad ženama

Autor m:tel
0

„16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“

Mtel PR_Podcast Ako ćutimo one su same.JPG Izvor: m:tel

U okviru kampanje „Niste same, imate prijatelje“, koju je kompanija m:tel pokrenula ove godine, a tokom „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“, m:tel će prikazati serijal razgovora na temu nasilja nad ženama, koji je realizovan u saradnji sa Fondacijom „Udružene žene“ iz Banjaluke.

Razgovore sa ženama koje su pretrpjele nasilje u porodici vodila je Jelena Trivan, generalna direktorka kompanije m:tel, kako bi zajednica iz prve ruke čula kako izgleda život žene žrtve nasilja.

„Mislim da je potrebno da svi vidimo kako izgleda stvarni život žene koja trpi psihičko, fizičko i seksualno nasilje svaki dan. Da vidimo kako izgleda život deteta koje to gleda i trpi, i da smognemo snage da učinimo nešto da ih zaštitimo, razumevajući da je za te žene danas najnesigurnije mesto kuća i da su sve dok ćutimo one same i da ih sutra možda neće biti“, rekla je u najavi ovog podcast-a Jelena Trivan.

„16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“ je međunarodna kampanja za borbu protiv nasilja nad ženama i djevojčicama, koja se realizuje svake godine od 25. novembra, dana kada se obilježava Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, a traje do 10. decembra, Dana ljudskih prava.

Tokom tri sedmice trajanja ove kampanje, podcast pod nazivom „Ako ćutimo, one su same“, biće emitovan svakog utorka, počevši od 25. novembra, od 20 časova na YouTube kanalu kompanije m:tel.

Prvu epizodu pogledajte ovdje:

Kompanija m:tel je ove godine pomogla sigurnim kućama u BiH donacijom od 100.000 KM, kao i mjesečnom finansijskom podrškom do kraja 2025. godine. Tema nasilja nad ženama ne smije biti važna samo tokom 16 dana - zato je važno da govorimo otvoreno, pružamo podršku žrtvama i reagujemo kada primijetimo znakove nasilja. Svako od nas ima odgovornost da sasluša, prijavi, ohrabri i pomogne.

Pratite serijal na YouTube kanalu m:tel BiH i podijelite poruku - nasilje nije privatna stvar.

(m:tel)

