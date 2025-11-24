logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Real, Barselona, Arsenal i drugi fudbalski velikani u direktnim prenosima na Arena Sport TV

Real, Barselona, Arsenal i drugi fudbalski velikani u direktnim prenosima na Arena Sport TV

Autor m:tel
0

Gledajte na m:tel TV platformama

eal, Barselona, Arsenal i drugi fudbalski velikani u direktnim prenosima na Arena Sport TV Izvor: m:tel

Ljubitelji fudbala, naredne tri večeri, moći će da uživaju u majstorijama najboljih igrača Starog kontinenta, jer je na programu novo kolo u fudbalskim ligama širom Evrope.

U Ligi šampiona, sastaju se Čelsi-Barselona u utorak 25. novembra u 21.00 čas uz direktan prenos na Arena 1 Premium TV i Mančester Siti – Bajer Leverkuzen. Prenos ove utakmice obezbijeđen je na Arena 2 Premium. Dan kasnije, u srijedu 26.11. takođe od 21 čas igraju Arsenal - Bajern (Arena 1 Premium) i Olimpijakos - Real Madrid (Arena Sport 1).

U četvrtak 27. novembra u Ligi Evrope od 21 čas možete pratiti direktan prenos utakmice Crvena Zvezda – FCSB iz Rumunije na Arena 3 Premium TV kanalu. Istog dana na programu su i utakmice Lige konferencija.

Na kanalima Arene Sport moći ćete da gledate u direktnom prenosu i druge utakmice evropskih fudbalskih liga, kao i preglede svih utakmica.

Gledajte najbolje sportske sadržaje putem m:tel IPTV-ja, m:SAT-a i ON TV-a bilo gdje u BiH. Očekuju nas dobre utakmice, jer najbolji sport definitivno se igra na Arena Sport kanalima!

(m:tel)

Možda će vas zanimati

Tagovi

m:tel

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

RECENZIJE

TIPS & TRICKS