Real, Barselona, Arsenal i drugi fudbalski velikani u direktnim prenosima na Arena Sport TV

Ljubitelji fudbala, naredne tri večeri, moći će da uživaju u majstorijama najboljih igrača Starog kontinenta, jer je na programu novo kolo u fudbalskim ligama širom Evrope.

U Ligi šampiona, sastaju se Čelsi-Barselona u utorak 25. novembra u 21.00 čas uz direktan prenos na Arena 1 Premium TV i Mančester Siti – Bajer Leverkuzen. Prenos ove utakmice obezbijeđen je na Arena 2 Premium. Dan kasnije, u srijedu 26.11. takođe od 21 čas igraju Arsenal - Bajern (Arena 1 Premium) i Olimpijakos - Real Madrid (Arena Sport 1).

U četvrtak 27. novembra u Ligi Evrope od 21 čas možete pratiti direktan prenos utakmice Crvena Zvezda – FCSB iz Rumunije na Arena 3 Premium TV kanalu. Istog dana na programu su i utakmice Lige konferencija.

Na kanalima Arene Sport moći ćete da gledate u direktnom prenosu i druge utakmice evropskih fudbalskih liga, kao i preglede svih utakmica.

Gledajte najbolje sportske sadržaje putem m:tel IPTV-ja, m:SAT-a i ON TV-a bilo gdje u BiH. Očekuju nas dobre utakmice, jer najbolji sport definitivno se igra na Arena Sport kanalima!

